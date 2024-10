Lepiej zrób to z PESEL. Kto zwleka, ten igra z losem

Z roku na rok rośnie liczba wyłudzeń na numer PESEL. Jest jednak prosty sposób, dzięki któremu można się przed tym uchronić.

Związek Banków Polskich podał bardzo ciekawe dane na temat liczby wyłudzeń na numer PESEL. Okazuje się, że każdego dnia oszuści próbują ukraść w ten sposób kwotę rzędy 875 tys. zł. Niestety, wciąż często to się im udaje. Jak się przed tym uchronić? Bardzo prosto.

Wyłudzenia na numer PESEL

W drugim kwartale 2024 roku, według danych Związku Banków Polskich, odnotowano aż 3229 prób wyłudzenia kredytów na numer PESEL. To wzrost o 5 proc. względem pierwszego kwartału, który i tak był pod tym względem rekordowy. W sumie oszuści próbowali w ten sposób ukraść niemal 80 mln zł, co daje średnio aż 875 tys. zł każdego dnia.

Jednak zanim oszuści zdecydują się wziąć na nas kredyt, muszą najpierw zdobyć nasze dane. To też nie jest szczególnie trudne. Wiele jest kampanii phishingowych, w ramach których powstają fałszywe strony banków. Nie brakuje też reklam kuszących niesamowitymi zarobkami, które często wykorzystują wizerunki znanych osób. Wszystkie one służą częściowo właśnie do wyłudzania naszych danych, które później mogą być wykorzystane do wzięcia kredytu.

Jak się przed tym uchronić? Najprostszy sposób to zastrzeżenie numeru PESEL. W takiej sytuacji bank nie ma prawa udzielić nikomu kredytu lub pożyczki na nasze dane, nawet jeśli sami pójdziemy do placówki. A jeśli to zrobi, to nie ma to dla nas żadnych konsekwencji prawnych, czyli takiego zobowiązania nie musimy spłacać.

Chociaż zastrzeżenie numeru PESEL jest w pełni darmowe i chroni nas na wypadek wyłudzenia danych, to wciąż zdecydowało się na to stosunkowo niewiele osób. Według danych Ministerstwa Cyfryzacji z sierpnia tego roku numer PESEL zastrzegło 4,5 mln Polaków. To z jednej strony dużo, a z drugiej wciąż niewiele.

Numer PESEL możecie zastrzec w aplikacji mObywatel, na stronie gov.pl, a także w urzędzie. Więcej na ten temat dowiecie się z naszego tekstu "Ponad 3 mln Polaków zastrzegło już PESEL. O tym muszą wiedzieć"

