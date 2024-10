Przyjął się u nas na dobre i idzie jak burza. 8 mln Polaków korzysta

Polacy najwyraźniej bardzo polubili się z mDowodem i aplikacją mObywatel. Ministerstwo Cyfryzacji właśnie przedstawiło nowe dane, odnośnie korzystania z tego typu cyfrowej weryfikacji tożsamości.

mDowód to nic innego, jak elektroniczny dowód tożsamości. Znajdziemy go w rządowej aplikacji mObywatel. Szybki i wygodny w użyciu. A co najważniejsze, daje on coraz więcej możliwości, niedawno pisaliśmy o możliwości założenia rachunku online w banku Sandander oraz weryfikacji w usłudze PayPo.

Według najnowszych danych resortu, z mDowodu korzysta obecnie ponad 8 milionów Polaków. Jest on, na terenie naszego kraju, równie ważny co fizyczny dowód w tradycyjnej formie. Można nim się wylegitymować np. w urzędach, na poczcie, w instytucjach finansowych, u notariusza, a nawet podczas głosowania w komisjach wyborczych.

mDowód to nie tylko wygodne rozwiązanie, lecz także istotny krok w stronę budowania nowoczesnego, cyfrowego społeczeństwa. To, że już 8 milionów Polek i Polaków korzysta z mDowodu, pokazuje, że chcemy i potrafimy korzystać z nowych technologii, które podnoszą standardy bezpieczeństwa i usprawniają codzienne życie. Naszym celem jest, aby cyfrowa tożsamość była tak samo powszechna, jak fizyczne dokumenty i cieszę się, że coraz więcej Polaków docenia to rozwiązanie.

- to słowa Krzyszfofa Gawkowskiego, wicepremiera i ministra cyfryzacji.

Z dowodu może skorzystać każdy obywatel, który posiada skończone 13 lat i ma ważny dowód osobisty, profil zaufany oraz smartfona. Tożsamość można potwierdzić za pomocą telefonu oraz kodu QR. Posiada także certyfikat, który należy odnawiać co rok.

Co jednak zrobić w razie kradzieży lub zgubienia telefonu? Pisaliśmy o tym, już na łamach Telepolis.pl i odsyłamy do materiału.

