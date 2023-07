Milion Polaków ma już mDowód. Powinni zapamiętać ten numer

Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji, poinformował, że cyfrowe dokumenty tożsamości mDowód ma już ponad milion Polaków. Co jednak zrobić w razie kradzieży lub zgubienia telefonu?

5 dni za nami i mamy już milion wydanych mDowodów. Dziękujemy wszystkim, którzy korzystają z nowej aplikacji

– pochwalił się Janusz Cieszyński na Twitterze.

To dobra informacja w kontekście problemów, jakie mieli pierwsi użytkownicy nowego mObywatela 2.0 podczas rejestracji. W pierwszym dniu dodanie do aplikacji głównego dokumentu, czyli dla większości zainteresowanych – mDowodu – okazało się niemożliwe, a bez tego nie dało się skorzystać z nowych rozwiązań wprowadzonych przez rząd. Użytkownicy narzekali na błędy połączenia i powtarzające się monity o potwierdzenie danych w aplikacji bankowej.

Przez weekend Ministerstwo Cyfryzacji opanowało jednak sytuację i obecnie już problemów z autoryzacją dokumentu nie ma. Dzięki lipcowym zmianom w prawie mDowód może być wykorzystywany na takich samych zasadach jak tradycyjny dowód osobisty.

Nowym mDowodem będzie więc się można wylegitymować w urzędach, u operatorów telekomunikacyjnych podczas podpisywania nowej umowy, a także w przychodni, na poczcie, w sądzie, u notariusza czy wypożyczając samochód. Od września z mObywatelem 2.0 będzie także można załatwić sprawy w bankach i jedynie podczas przekraczania granicy oraz w trakcie wyrabiania nowego dowodu osobistego trzeba będzie posłużyć się dokumentem w tradycyjnej formie.

mDowód tylko na jednym telefonie

Co jednak ważne, po aktywacji mDowód zostaje przypisany do jednego, konkretnego telefonu i nie można go równolegle aktywować na drugim urządzeniu, by korzystać z dwóch smartfonów wymiennie. Ma to uniemożliwić nadużycia, do których w teorii mogłoby dojść z wykorzystaniem mDowodu – na przykład, by ktoś nie pojawił się jednocześnie w dwóch miejscach, jak tłumaczy Janusz Cieszyński.

Nowe możliwości aplikacji mObywatel 2.0 zwiększają też poziom zagrożenia w razie zgubienia lub kradzieży telefonu. W takim przypadku pierwszą barierę dla nieuczciwego znalazcy lub złodzieja stanowią hasło albo zabezpieczenia biometryczne – nie tylko do telefonu, ale także do samej aplikacji mObywatel 2.0. Wciąż jednak istnieje niebezpieczeństwo, że złoczyńca zdoła zdobyć dostęp do mDowodu.

Żeby zastrzec mDowod w skradzionym smartfonie, nie wystarczy jednak wizyta w komisariacie, jak w przypadku „plastiku”. Minister cyfryzacji wyjaśnia, że po zgubieniu lub kradzieży telefonu, w którym była zainstalowana aplikacja mObywatel, należy szybko zadzwonić na infolinię nr 42 253 5474. Wówczas dojdzie do zastrzeżenia tego dokumentu.

Warto też pamiętać o innych czynnościach związanych z kradzieżą telefonu – ten fakt trzeba już zgłosić na komisariacie Policji, podając m.in. numer IMEI urządzenia, należy także zablokować kartę SIM i odpiąć od telefonu aplikację bankową lub inne, podobne usługi.

