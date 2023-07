Orange zaprasza z mObywatelem. Oto do czego się przyda

Nowy mObywatel 2.0 wraz z mDowodem to duże ułatwienie podczas załatwiania spraw urzędowych. Z cyfrowymi dokumentami można także wybrać się do salonów operatorów telekomunikacyjnych. Niedawno zachęcał do tego T-Mobile, teraz zaprasza również Orange.

mObywatel 2.0 miał ciężki start, a tuż po premierze nowej wersji aplikacji z rozszerzonym zestawem usług, zachęcani przez Ministerstwo Cyfryzacji Polacy musieli się zmierzyć z problemami podczas autoryzacji mDowodu. Zapowiadało się na wielką katastrofę, ale problemy na szczęście już udało się rozwiązać, a do wizyty w salonie z mObywatelem zapraszają operatorzy telekomunikacyjni.

Zobacz: mObywatel 2.0 już jest. Nie obeszło się bez wpadki

W myśl nowej ustawy mDowód w mObywatelu 2.0 pozwala załatwić liczne formalności, które dotąd wymagały legitymowania się „plastikiem”. Choć mDowód nie jest cyfrową kopią dowodu osobistego, lecz osobnym dokumentem – różni się serią i numerem, datą wydania i ważności – to funkcjonalnie w niczym mu nie ustępuje.

mDowód może być wykorzystywany nie tylko w urzędach, ale także u operatorów. Wcześniej podkreślał to T-Mobile, teraz poinformował o tym także Orange. Choć wynika to bezpośrednio z przyjętych przepisów, a nie dobrej woli operatora, nie wszyscy mogą sobie zdawać sprawę, do czego może w praktyce może przydać się cyfrowy mDowód.

I tak w kontaktach z Orange cyfrowy dokument tożsamości przyda się:

w salonie sprzedaży przy załatwianiu wszystkich spraw wymagających potwierdzenia tożsamości,

wymagających potwierdzenia tożsamości, przy odbiorze przesyłki kurierskiej,

kurierskiej, podczas wizyty techników Orange,

Orange, podczas rejestracji prepaidowej karty SIM.



Należy jednak pamiętać, że zmiany w prawie po 14 lipca wymuszają aktualizację aplikacji mObywatel do wersji 2.0. Z tym wiąże się konieczność ponownej autoryzacji np. przez profil zaufany czy poświadczenie z banku. Użytkownicy, którzy korzystali wcześniej z mObywatela muszą przejść ten krok, zanim będą mogli posłużyć się nowym mDowodem.

Zobacz: T-Mobile zaprasza z mDowodem. Tak podpiszesz umowę i zarejestrujesz SIM

Zobacz: Orange z nowością w połączeniach i to za darmo

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: wł., Orange Polska