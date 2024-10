Klientów PKO BP niepokoi numer 815356765. Sprawdź, zanim zablokujesz, bo to nie takie proste

Niepokoi cię numer 81 535 67 65, dzwoniący o dziwnych porach po aktywacji aplikacji mObywatel? Choć wielu rozmówców wskazuje, że to próba oszustwa i wyłudzenie danych, w rzeczywistości nie ma się czego obawiać.

Nieznane telefony nękające Polaków to już codzienność i często wiąże się to z próbami wyłudzeń, oszustwami i niechcianymi ofertami, czyli po prostu telefonicznym spamem. Widząc nadchodzące połączenie głosowe, warto zachować czujność, jednak nie zawsze w takiej sytuacji czyha na nas zagrożenie.

Czyj jest numer 81 535 67 65 i czy jest bezpieczny?

W ostatnim czasie wiele niepochlebnych opinii wywołuje numer 81 535 67 65. Połączenia przychodzą z niego dość często, czasami o późnych porach, w słuchawce słychać głos bota, a wszystko dzieje się po aktywacji aplikacji mObywatel za pomocą systemu bankowości on-line PKO BP.

Internauci oceniają ten numer zdecydowanie negatywnie. Na stronie Nieznany Numer jest on opisany: „numer ten generuje dużą liczbę połączeń i użytkownicy zgłaszają negatywne doświadczenia z tym numerem. Zalecamy zachowanie ostrożności”.

Wśród komentarzy pojawia się wiele alarmujących stwierdzeń.

Dzwoni robot pytający się o dane osobowe po aktywacji mobywatel. Zna imię i nazwisko. Zadzwoniłam do banku i dowiedziałam się że jest to oszustwo. Potrafi dzwonić nawet po kilka razy dziennie, nawet po godz 20! Zablokować numer od razu. Rzekome potwierdzenie danych przez bank po aktywacji aplikacji mObywatel. Co ciekawe, rzeczywiście aktywowałem wczoraj aplikację. Skąd taka wiedza?! Po zalogowaniu na mobywatel kilkukrotny telefon niby w celu potwierdzenia osobowości, ale raczej to oszustwo bo nie ma nigdzie i formacji odnośnie takiej weryfikacji. Dzwoni od razu po zalogowaniu na mObywatel w celu wyłudzenia danych takich jak hasła, imiona i nazwiska rodowe matki

- to tylko kilka z negatywnych komentatorzy na stronie.

Numer 81 535 67 65 nie jest groźny

By wyjaśnić sprawę, skontaktowaliśmy się bezpośrednio z PKO BP. Jak się okazuje – nie ma powodu do niepokoju. Z tego numeru dzwoni bot PKO Banku Polskiego, by potwierdzić tożsamość klienta używającego konta w banku do aktywacji aplikacji mObywatel. Na tę możliwość wskazywała część komentarzy, jednak ginęła w zalewie nieprzychylnych opinii.

Jak poinformowano nas w PKO BP, bot przedstawia się zadaniem: „Jestem Wirtualną Asystentką PKO Banku Polskiego. Dzwonię w związku z aktywacją aplikacji mObywatel”.

Takie połączenie może nadejść do klienta PKO BP w godzinach 9.00-21.00. Bot zadaje ustalone, typowe w bankowości pytania weryfikujące daną osobę. Następnie informuje klienta, że jego konto w PKO Banku Polskim zostało użyte do aktywacji aplikacji mObywatel i pyta: „Czy potwierdzasz świadomą, samodzielną aktywację aplikacji mObywatel?”.

Po potwierdzeniu klienta informuje go też o zasadach cyberbezpieczeństwa m.in. o tym, aby samodzielnie korzystać z aplikacji mObywatel i nie dzielić się nią z nikim, oraz że mDowód jest równoprawny plastikowemu dokumentowi tożsamości i może być wykorzystany przez przestępców do wzięcia kredytu.

Widząc numer 81 535 67 65, nie należy więc wpadać w panikę – a nawet warto odebrać i potwierdzić operację. Oczywiście pamiętając przy tym, że istnieje ryzyko natrafienia na oszusta, który korzysta z techniki spoofingu. Ten jednak z całą pewnością nie ograniczy się do krótkiego pytania o mObywatela i zacznie naciskać na ujawnienie innych danych, co powinno zapalić lampkę ostrzegawczą.

