PKO BP czy Pekao? Bez różnicy. Ryzyko jest tym razem identyczne

Klienci dwóch największych banków w Polsce — PKO BP i Pekao S.A. — stali się celem ataków. Chwila nieuwagi i mogą wyczyścić Ci konto.

PKO BP i Pekao S.A. to dwa największe banki w Polsce zarówno pod kątem posiadanych aktywów, jak i liczy obsługiwanych kont. Nic dziwnego, że to właśnie ich klienci bardzo często stają się celem ataków cyberprzestępców. Tym razem przestrzega przed nimi CSiRT KNF, czyli Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego.

PKO BP i Pekao S.A. na celowniku

CSiRT KNF ponownie ostrzega przed fałszywymi witrynami, które tylko udają strony internetowe banków, i do złudzenia mogą przypominać te prawdziwe. Cyberprzestępcy zazwyczaj przykładają dużą uwagę, nawet do najmniejszych szczegółów, które znajdują się na takich witrynach. Jednak jedna rzecz zawsze ich zdradzi. Mowa oczywiście o adresie URL, który różni się od prawdziwego.

W tym wypadku CSiRT KNF przestrzega między innymi przed fałszywymi stronami PKO BP oraz Pekao S.A. Pamiętajcie, że znajdują się one odpowiednio pod adresami pekao24.pl oraz ipko.pl. Wszystkie inne są fałszywe. W najnowszym przykładzie to między innymi pekao-pl[.]com oraz ipkobank[.]pl. Poza tym eksperci przestrzegają też przed fałszywymi stronami BNP Paribas i Santander.

Strony internetowe tworzone przez cyberprzestępców bardzo często przypominają te oryginalne. W ramach naszej serii prezentujemy kolejne przykłady fałszywych domen wykorzystywanych w atakach na klientów bankowości elektronicznej. Uchrońcie się przed utratą pieniędzy i pamiętajcie o dokładnej weryfikacji adresu strony internetowej, na której się znajdujecie!

- przestrzega w swoim komunikacie CSiRT KNF.

Co grozi wejściem na taką stronę? Przede wszystkim służą one wyłudzaniu naszych danych, w tym loginu i hasła do banku. Ujawnienie ich grozi utratą pieniędzy, więc taka pomyłka może okazać się szczególnie kosztowna.

Zobacz: Santander Bank Polska straszy uzupełnieniem danych. Wyjaśniamy

Zobacz: Plaga oszustw na stacjach benzynowych. Łatwo wpaść w pułapkę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: CSiRT KNF