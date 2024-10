Santander Bank Polska straszy uzupełnieniem danych. Wyjaśniamy

Santander Bank Polska dba o swoich klientów i przestrzega przed nową falą fałszywych SMS-ów. Uważać powinni wszyscy korzystający z aplikacji bankowej. Nie tylko klienci tego konkrentego banku.

Nowa fala fałszywych SMS-ów, które wzywają do "uzupełnienia danych"

Ataki przez SMS-y to już codzienność Polaków, a specjaliści od bezpieczeństwa co chwila mają ręce pełne roboty i wysyłają alerty przestrzegające. Tymczasem w sieci niesutannie się coś dzieje się, a oszustwa powracają falami. Tym razem, oszuści wykorzystują popularny już od miesiąca chwyt o rzekomo wygasającej aplikacji bankowej, do działania której potrzebne jest wypełnienia na nowo formularza z danymi. Oczywiście, aplikacja bankowa wcale nie wygasa, a mamy do czynienia po raz kolejny z oszustwem i próbą wyłudzenia danych.

Santander przestrzega przed tym procederem na swoim profilu na Facebooku.

Wiemy, że ostatnio otrzymujecie wiadomości SMS, w których oszuści podszywają się pod nasz bank, informują o rzekomym wygaśnięciu aplikacji i nakazują uzupełnienie danych. W wiadomości znajduje się link, dzięki któremu przestępcy mogą zdobyć Wasze poufne dane. Nie klikajcie w podejrzane linki Przestępcy chcą wejść w posiadanie Waszych danych, a w konsekwencji wyprowadzić pieniądze z rachunków.

- czytamy na oficjalnym profilu banku Santander.

Bank wydał instrukcję, jak postępować w tym konkretnym przypadku. Ale są one dość uniwersalne. Oznacza to, że w praktyce, powinien uważać każdy, kto korzysta z aplikacji bankowej.

Santander Bank Polska nigdy nie wysyła SMS-ów z linkami.

Uważajcie na SMS-y, w których pojawia się prośba o weryfikację, aktualizację danych. Skontaktujcie się z infolinią, aby potwierdzić wiarygodność wiadomości.

Nie klikajcie w linki, załączniki, nie skanujcie QR kodów w wiadomościach od nieznanych nadawców.

Źródło zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Santander, Facebook