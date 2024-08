Telefon do 1000 zł – TOP 5 na wrzesień 2024

Jaki telefon wybrać w cenie do 1000 zł? Wybieramy pięć najlepszych modeli.

Żyjemy w czasach, kiedy kwota 1000 zł w świecie smartfonów kwalifikuje się jako segment budżetowy. To jednak nie znaczy, że nie znajdziemy w tej cenie żadnego wartego uwagi modelu.

Wręcz przeciwnie – mając w kieszeni pięć banknotów z Zygmuntem Starym, spokojnie kupimy urządzenie, które bez problemu poradzi sobie z codziennymi wyzwaniami. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać.

Jak wybieraliśmy?

Poniżej znajdziecie pięć najlepszych naszym zdaniem smartfonów, które kupicie poniżej 1000 zł. Każdy z nich uważamy za dobry zakup w swojej kategorii, ale oczywiście mamy też swojego faworyta – jego wyróżniliśmy tytułem „Wybór Redakcji”.

Głównymi kryteriami na etapie wyboru były dostępność i opłacalność. Braliśmy pod uwagę tylko takie telefony, które aktualnie bez większego problemu znajdziecie w sklepach i które mogą się pochwalić dobrym przelicznikiem ceny do szeroko pojętych możliwości. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że obracamy się w segmencie budżetowym, w związku z czym wszystkie wymienione modele będą się charakteryzowały mniej lub bardziej odczuwalnymi kompromisami.

Jako punkt odniesienia braliśmy ceny w dużych, znanych sklepach, w których nie musimy się martwić o potencjalne zawirowania w związku z realizacją zamówienia czy późniejszą reklamacją.

Telefony uszeregowane zostały alfabetycznie. Wyjątek stanowi „Wybór Redakcji”, który znajdziecie na końcu tekstu. Tradycyjnie zachęcamy do głosowania na najlepszy Waszym zdaniem model oraz dzielenie się własnymi propozycjami w komentarzach.

Motorola Moto G54 Power Edition — dla miłośników pojemnej baterii



Motorola to stały bywalec naszych rankingów. Powód jest prosty – niezależnie od wybranego segmentu cenowego można mieć pewność, że w ofercie legendarnej marki znajdzie się jakaś ciekawa propozycja. W segmencie do 1000 zł jest to bez wątpienia model Motorola Moto G54 Power Edition.

wrzesień 2023 195 g, 8.89 mm grubości 12 GB RAM 256 GB, microSD do 1000 GB - 50 Mpix + 8 Mpix + 16 Mpix 6.5" - IPS LCD (1080 x 2400 px, 405 ppi) MediaTek Dimensity 7020, 2,20 GHz Android v.13.0 6000 mAh, TurboPower, USB-C

Telefon może się pochwalić zupełnie solidną specyfikacją. Mamy tu wyświetlacz IPS o przekątnej 6,5” i odświeżaniu 120 Hz, Androida 13 i aparat o rozdzielczości 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Jest też łączność 5G, która w 2024 roku powinna już być standardem, a niestety nie jest (przynajmniej w tej cenie). No i wiele osób doceni interfejs inspirowany czystym Androidem.

Ale wiecie, jaki jest najlepszy element Motoroli Moto G54 Power Edition? Podpowiedź znajdziemy w nazwie telefonu – chodzi o baterię. Wbudowany akumulator ma pojemność 6000 mAh. W połączeniu z energooszczędnym procesorem oraz dodatkowymi optymalizacjami na poziomie oprogramowania gwarantuje to rekordowo długi czas pracy, szczególnie jak na ten segment cenowy.



Nothing CMF Phone 1 - dla ceniących styl majsterkowiczów



Marka Nothing to stosunkowo świeży gracz na rynku urządzeń mobilnych, ale ostro walczy o to, by wedrzeć się do świadomości użytkowników. Dzięki temu w jej ofercie znajdziemy propozycje, na które nie odważyłby się żaden producent z bardziej ugruntowaną pozycją. Jedną z nich jest CMF Phone 1.

lipiec 2024 197 g, 8 mm grubości 8 GB RAM 256 GB, (opcje: 128 GB), microSD - 50 Mpix + 2 Mpix + 16 Mpix 6.67" - SUPERAMOLED (1080 x 2400 px, 395 ppi) Mediatek Dimensity 7300, 2,50 GHz Android v.14.0 5000 mAh, USB-C

Mówimy tu o smartfonie budżetowym, ale takim na wypasie. Wyświetlacz to jednostka AMOLED o przekątnej 6,67” i odświeżaniu 120 Hz. Do tego mamy aparat o rozdzielczości 50 Mpix duży akumulator 5000 mAh i łączność 5G. Nie ma NFC i płatności zbliżeniowych, co stanowi spory minus, ale za to dostajemy bardzo wydajny jak na tę cenę procesor MediaTek Dimensity 7300.

Głównym atutem CMF Phone 1 jest jednak jego design. To nei jest kolejny nudny smartfon jakich wiele. Producent ma swój unikalny styl, który wyraża się m.in. poprzez obecność odsłoniętych śrub i charakterystycznego pokrętła na obudowie. Wygląda to ciekawie i wyróżnia się z tłumu.



Samsung Galaxy A25 — dla stawiających na markowe telefony



Wielu użytkowników nie wyobraża sobie używania smartfona innego producenta niż Samsung. Na całe szczęście nawet w segmencie budżetowym Koreańczycy oferują kilka ciekawych opcji. Jedną z nich jest Samsung Galaxy A25.

Ten niedrogi smartfon ma kilka mocnych atutów. Jednym z nich jest wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,5” i odświeżaniu 120 Hz, aparat 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) oraz nagrywaniem w 4K oraz głośniki stereo. Przypuszczam, że wielu osobom spodoba się także interfejs systemowy. Nakładka One UI to jedna z bardziej dopracowanych wersji Androida i powinna znaleźć swoich fanów.

Jeśli Samsung Galaxy A25 ma jakiś minus, o którym warto wspomnieć, byłaby to wydajność. Procesor Exynos 1280 nawet w czasach swojej świetności nie był uważany za demona szybkości. Do codziennych zastosowań takich jak przeglądanie Internetu czy przeglądanie mediów społecznościowych wystarczy jednak z nawiązką.



OnePlus Nord CE 3 Lite — dla hipsterów, którzy wiedzą, co dobre



OnePlus zasłynął z tworzenia tzw. „pogromców flagowców”. Aktualnie jednak to te najtańsze urządzenia w ofercie producenta wydają się najbardziej interesujące. Poniżej 1000 zł na uwagę zasługuje przede wszystkim OnePlus Nord CE 3 Lite.

kwiecień 2023 195 g, 8.3 mm grubości 8 GB RAM 128 GB, (opcje: 256 GB), microSD - 108 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix + 16 Mpix 6.72" - IPS LCD (1080 x 2400 px, 392 ppi) Qualcomm Snapdragon 695, 2,20 GHz Android v.13.0 5000 mAh, Super Vooc, USB-C

Co dostajemy, decydując się na niedrogiego OnePlusa? Duży wyświetlacz IPS o przekątnej 6,72” i odświeżaniu 120 Hz, sprawdzony procesor Qualcomm Snapdragon 695 i pokaźny akumulator 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania mocą 67 W. Do tego głośniki stereo, bardzo przyzwoity interfejs i obsługa 5G.

Wisienką na torcie jest jednak tutejszy aparat z główną jednostką o rozdzielczości 108 Mpix. Jeśli szukacie taniego telefonu, który pozwoli Wam spełnić fotograficzne ambicje, trudno o lepszy wybór niż OnePlus Nord CE 3 Lite.



Wybór Redakcji: Samsung Galaxy M35 — nie mów koledze, bo też kupi



Samsung Galaxy M35 to telefon, który ma praktycznie wszystko, czego w tej cenie można oczekiwać: przyzwoity procesor, duży akumulator i świetny wyświetlacz. Do tego dla wielu osób nie bez znaczenia pozostaje rozpoznawalne logo. To świetna propozycja, którą postanowiliśmy wyróżnić jako Wybór Redakcji.

maj 2024 222 g, 9.1 mm grubości 6 GB RAM 128 GB, microSD do 1000 GB - 50 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 13 Mpix 6.6" - SUPERAMOLED (1080 x 2340 px, 390 ppi) Exynos 1380, 2,40 GHz Android v.14.0 6000 mAh, USB-C

Idąc po kolei, na pokładzie znajdziemy wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,6” i odświeżaniu 120 Hz, procesor Samsung Exynos 1380 znany m.in. z modeli Galaxy A53 i A54 oraz akumulator o pojemności 6000 mAh. Jest aparat o rozdzielczości 50 Mpix – i to taki z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) – jest nagrywanie w 4K, są głośniki stereo. Znajdziemy tu także bardzo przyzwoite oprogramowanie w postaci Androida 14 z nakładką One UI 6.1.

Mówiąc krótko, Samsung Galaxy M35 to jeden z lepiej wyposażonych smartfonów w tym segmencie cenowym. Nie zdemoluje domowego budżetu, a jednocześnie ma do zaoferowania praktycznie wszystkie kluczowe funkcje, które znajdziemy w innych urządzeniach w cenie do 1000 zł. To telefon z potencjałem na prawdziwy hit sprzedażowy. Warto dać się na niego skusić.

