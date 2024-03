Telefon do 1500 zł – TOP 5 na marzec 2024

Jaki telefon wybrać w segmencie do 1500 zł? Wybieramy pięć najlepszych propozycji na marzec 2024 r.

Jeszcze niedawno za niecałe 1500 zł można było mieć naprawdę dobrego smartfona. Wiecie, może nie takiego z najwyższej półki, ale w dalszym ciągu fajnie wyposażonego, wydajnego i z dobrym aparatem. No ale jeszcze „niedawno” można było kupić mieszkanie w Warszawie w cenie poniżej 10 000 zł/m2. Ceny rosną i niestety nie omija to także branży mobilnej.

Na całe szczęście jeśli się postaramy, to w cenie poniżej 1500 zł nadal możemy wyrwać fajnego smartfona. Żeby jedna nie nadziać się na pułapkę i nie przepłacać np. za logo znanej marki, warto skorzystać z pomocy. Ot, na przykład z naszego poradnika, w którym wybieramy pięć najciekawszych modeli, które nie zrujnują domowego budżetu.

Jak wybieraliśmy?

Na kolejnych stronach znajdziecie pięć najlepszych naszym zdaniem telefonów w cenie do 1500 zł. Każdy z nich jest w naszej ocenie opcją wartą zakupu, aczkolwiek mamy też w tym gronie swojego faworyta – jego wyróżniliśmy tytułem „Wybór Redakcji”.

Głównymi kryteriami na etapie wyboru były dostępność i opłacalność. Braliśmy pod uwagę tylko takie telefony, które aktualnie bez większego problemu znajdziecie w sklepach i które mogą się pochwalić dobrym przelicznikiem ceny do szeroko pojętych możliwości.

Jako punkt odniesienia braliśmy ceny w dużych, znanych sklepach, w których nie musimy się martwić o potencjalne zawirowania w związku z realizacją zamówienia czy późniejszą reklamacją.

Telefony uszeregowane zostały alfabetycznie. Wyjątek stanowi „Wybór Redakcji”, który znajdziecie na końcu artykułu. Oczywiście jeśli chcielibyście dodać coś do naszej listy albo macie innego faworyta w tym segmencie cenowym, koniecznie podzielcie się tym w sekcji komentarzy!

Motorola Moto G84



Marka Motorola wyrosła na takiego pewniaka, jeśli chodzi o segmenty budżetowy i średni. Może nie każdy telefon producenta okaże się idealnym wyborem, ale na pewno znajdziemy w jego ofercie taki, którym warto się bliżej zainteresować. Idealnym przykładem takiego urządzenia jest Motorola Moto G84.

Decydując się na niedrogą „motkę” dostajemy na pewno świetny ekran P-OLED o przekątnej 6,5” oraz odświeżaniu 120 Hz oraz atrakcyjny design. To ostatnie dotyczy szczególnie czerwonej wersji Viva Magenta, której kolor opracowano we współpracy z firmą Pantone. Ale w środku też nie ma na co narzekać. Zastosowany procesor to Qualcomm Snapdragon 695, który nie jest może demonem szybkości, ale dał się poznać jako układ sprawdzony i niezawodny. Do tego na użytkowników czeka aparat z dużą matrycą (1/1,5”) o rozdzielczości 50 Mpix i duży akumulator o pojemności 5000 mAh.

Przede wszystkim jednak Motorola Moto G84 kusi swoim oprogramowaniem. Android w wydaniu amerykańskiego producenta praktycznie nie różni się od „czystej” wersji systemu, którą znajdziemy np. na urządzeniach Google Pixel. Dzięki temu omawiany telefon stanowi doskonałą propozycję dla purystów szukających porządnego urządzenia za rozsądne pieniądze.

OnePlus Nord CE 3 Lite



Marka OnePlus kojarzy się raczej z superwydajnymi smartfonami celującymi w segment premium. Trochę niesłusznie, bo w ofercie producenta znajdziemy też kilka urządzeń za dużo mniejsze pieniądze, które kuszą doskonałymi parametrami w przystępnym wydaniu. W tej kategorii uwagę przykuwa przede wszystkim OnePlus Nord CE 3 Lite.

Zacznijmy od najważniejszego atutu Norda: ceny. To najtańszy smartfon w naszym zestawieniu, który na dobrą sprawę równie dobrze mógłby się pojawić w podobnym zestawieniu, tyle że do 1000 zł. Mimo to nawet po zwiększeniu budżetu okazuje się, że niewiele jest telefonów, które jednoznacznie lepszym wyborem. Tutejszy procesor, Qualcomm Snapdragon 695, spotkamy nawet w modelach dwukrotnie droższych, natomiast z aparatu o rozdzielczości 108 Mpix we wprawnych rękach można naprawdę dużo wycisnąć. Znajdziemy tu także duży akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania mocą aż 67 W.

Tutejszy wyświetlacz o przekątnej 6,72” wykonano w technologii IPS i jest to prawdopodobnie największa wada niedrogiego Norda. Biorąc jednak pod uwagę jego atrakcyjną cenę, zdecydowanie jest to urządzenie, którym warto się zainteresować.

Realme 11 5G



Marka Realme rzuciła swego czasu rękawicę Xiaomi, jeśli o dominację w segmencie budżetowym. Choć samo starcie nadal wydaje się czekać na decydujące rozstrzygnięcie, tak jedno nie ulega wątpliwości – w ofercie producenta zdecydowanie nie brakuje ciekawych smartfonów w rozsądnej cenie. Przykładem takiego urządzenia jest Realme 11 5G.

To jeden z tych telefonów, które ewidentnie przykuwają uwagę przede wszystkim swoim wyglądem, który… cóż, albo kogoś zachwyci, albo nie. Co jednak bardziej istotne, pod efeckiarską obudową drzemie kawał solidnego smartfona. Na użytkowników czeka panel IPS o przekątnej 6,72” i odświeżaniu 120 Hz, wydajny układ MediaTek Dimensity 6100+ oraz porządny aparat o rozdzielczości 108 Mpix. O akumulator też nie trzeba się martwić, ponieważ dostajemy porządne ogniwo o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem mocą 67 W.

Mówiąc krótko, Realme 11 5G to porządna propozycja. Jeśli tylko nie przeszkadza Wam tutejszy odważny design, warto dać jej szansę.

Xiaomi POCO X5 Pro



Xiaomi od dawna uchodzi za króla segmentu budżetowego. Telefony producenta oferują często fenomenalny stosunek jakości do ceny, a hasło #xiaomilepsze nie wzięło się z powietrza. Jeśli chcecie poznać chińskie urządzenia od tej najlepszej (czyt. „najbardziej opłacalnej”) strony, doskonałym wyborem będzie Xiaomi POCO X5 Pro.

To telefon o doskonałej specyfikacji, który na papierze praktycznie nie ma słabych stron. Jego sercem jest bardzo wydajny jak na ten segment procesor Qualcomm Snapdragon 778G, a treści wyświetlane są na wysokiej klasy ekranie AMOLED o przekątnej 6,67” i odświeżaniu 120 Hz. Takie połączenie sprawia, że POCO X5 Pro jest atrakcyjną propozycją dla mobilnych gamerów, szczególnie jeśli dodamy do kompletu głośniki stereo. A na tym mocne strony urządzenia bynajmniej się nie kończą, bo mamy też dobry aparat 108 Mpix, duży akumulator 5000 mAh i szybkie ładowanie mocą 67 W.

Niestety Xiaomi POCO X5 Pro dorobił się pewnego problemu, który nieco psuje ten perfekcyjny obrazek. Urządzenie startowało ponad rok temu z Androidem 12 na pokładzie. W międzyczasie dorobiło się co prawda dwóch dużych aktualizacji, ale wszystko wskazuje na to, że na tym koniec. W związku z tym jeśli myślicie o zakupie telefonu, który posłuży Wam nieco dłużej niż rok, prawdopodobnie nie będzie to najlepszy wybór. A szkoda, bo sprzętowo całość nadal się broni.

Wybór Redakcji: Motorola Moto G54 Power Edition



Nie ma jednego smartfona, który byłby idealny dla każdego. Są jednak cechy, które każdy potrafi w smartfonie docenić. Właśnie dlatego naszym Wyborem Redakcji w segmencie do 1500 zł jest Motorola Moto G54 Power Edition.

Na pierwszy rzut oka to po prostu solidny średniak. Znajdziemy tu przyzwoity procesor MediaTek Dimensity 7020, 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Nie jest to może rakieta, ale na wydajność nie można narzekać. Do tego na pokładzie znajdziemy przyzwoity aparat 50 Mpix, głośniki stereo i interfejs inspirowany czystym Androidem. Ogólnie bez fajerwerków, ale i nie ma na co narzekać. No, może ekran mógłby mieć nieco lepsze parametry. Generalnie jednak tutejszy panel IPS o przekątnej 6,5” spełnia swoją rolę.

Wszystko to wystarczyłoby, żeby telefon w swojej obecnej cenie załapał się na naszą rekomendację. Motorola Moto G54 Power Edition ma jednak pewnego asa w rękawie, który czyni z niej propozycję, obok której naprawdę trudno przejść obojętnie: bardzo długi czas pracy na baterii. Urządzenie wyposażono w ogniwo o pojemności 6000 mAh, które samo w sobie wystarczy, by wyciągnąć tych kilka dodatkowych godzin względem konkurencji. A na tym nie koniec, bo w razie potrzeby użytkownicy mogą skorzystać z kilku sprytnych trików, by dodatkowo oszczędzić nieco energii, np. ograniczając częstotliwość odświeżania ekranu do 30 Hz.

W czasach, gdy wszyscy narzekamy na szybko rozładowujące się telefony, Motorola Moto G54 Power Edition wydaje się naprawdę interesującą propozycją. Nie jest to może smartfon dla każdego, ale ma coś, co w tym segmencie cenowym jest wyjątkowo istotne: niezawodność. Myślę, że to właśnie jedna z tych cech, które każdy potrafi docenić.

