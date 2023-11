Telefon do 800 zł – TOP 5 na grudzień 2023

Jaki jest najlepszy smartfon do 800 zł? Jak wybrać tani telefon, na który nie będzie trzeba narzekać? Wybieramy najlepsze modele na grudzień 2023.

Pewien mędrzec powiedział kiedyś, że dobry telefon to tani telefon. Oczywiście nic w życiu nie jest takie proste, więc do postawionej w ten sposób tezy wypadałoby dodać gigantyczne „ale”, niemniej z jednym trzeba się zgodzić: dobry smartfon wcale nie musi być drogi.

Niestety znaleźć takie urządzenie nie jest łatwo. Telefony z segmentu budżetowego charakteryzują się tym, że aby osiągnąć atrakcyjną cenę, producenci stosują liczne kompromisy. Z niektórymi da się żyć, z innymi… cóż, jest nieco trudniej. Jak w takim razie wybrać sprzęt, z którego będziemy zadowoleni i nie władować się przypadkiem na minę?

Najlepiej będzie po prostu odrobinę dołożyć i poszukać telefonu np. za 1000 zł. W ogólnym rozrachunku różnica w cenie jest niewielka, a przeskok jeśli chodzi o działanie i możliwości urządzeń potrafi być gigantyczny. Jeśli jednak taka opcja nie wchodzi w grę, polecamy skorzystać z naszego poradnika, w którym wybieramy pięć najlepszych naszym zdaniem smartfonów do 800 zł.

Jak wybieraliśmy?

W dalszej części artykułu znajdziecie pięć najlepszych naszym zdaniem telefonów, które kupicie w cenie do 800 zł. Nie powiedziałbym może, że którekolwiek z tych urządzeń rekomendujemy, ale każde z nich powinno się sprawdzić w przypadku najbardziej podstawowych zastosowań. Z tego grona wybraliśmy jeden telefon, który zasługuje na szczególne wyróżnienie. Otrzymał on tytuł „Wybór Redakcji”.

Wybierając modele do zestawienia szukaliśmy urządzeń, które spełniałyby kilka podstawowych kryteriów. Przede wszystkim taki telefon musi być wystarczająco wydajny, by zapewnić komfortową pracę z podstawowymi aplikacjami, takimi jak komunikatory czy przeglądarki internetowe. Wbrew pozorom nawet w 2023 roku wcale nie jest to takie oczywiste, szczególnie w segmencie do 800 zł.

Staraliśmy się także wybierać telefony stosunkowo nowe, które pracują na aktualnej wersji oprogramowania i/lub mogą liczyć w najbliższym czasie na jakiekolwiek aktualizacje oraz zwracaliśmy uwagę, by były to urządzenia znanych marek. W jednym i drugim przypadku chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo.

Jako punkt odniesienia braliśmy ceny w dużych, znanych sklepach, w których nie musimy się martwić o potencjalne zawirowania w związku z realizacją zamówienia czy późniejszą reklamacją.

Telefony uszeregowane zostały alfabetycznie. Wyjątek stanowi „Wybór Redakcji”, który znajdziecie na końcu materiału. Tradycyjnie zachęcamy do głosowania na najlepszy Waszym zdaniem model oraz dzielenie się własnymi propozycjami w komentarzach.

Infinix Hot 30



Infinix jako marka nadal pracuje na swoją rozpoznawalność na polskim rynku. Telefonom producenta nie można jednak odmówić jednego: wyjątkowo dobrej opłacalności. Widać to na przykładzie chociażby modelu Infinix Hot 30.

W cenie poniżej 800 zł niedrogi Infinix może się pochwalić naprawdę solidną specyfikacją. Znajdziemy tu wyświetlacz IPS o przekątnej 6,78”, rozdzielczości 1080x2460 i odświeżaniu 90 Hz, co już samo w sobie w tej cenie zasługuje na pochwałę. Oprócz tego mamy procesor MediaTek Helio G88 i 8 GB RAM, co powinno zapewnić bardzo komfortowe korzystanie z telefonu w mniej wymagających zastosowaniach.

Aparat o rozdzielczości 50 Mpix i bateria 5000 mAh to taki standard dla tego segmentu, niemniej w dalszym ciągu stanowią mocny argument na korzyść telefonu. Nie zabrakło również głośników stereo, łączności NFC i szybkiego ładowania 33 W. Serio, za te pieniądze trudno oczekiwać więcej.

Motorola Moto G23



W ofercie firmy Motorola znajdziemy sporo niedrogich, dobrze wyposażonych urządzeń. Z najtańszych, a jednocześnie nadal wartych uwagi jest Motorola Moto G23.

Decydując się na budżetowca Motoroli dostajemy duży wyświetlacz o IPS o przekątnej 6,5” oraz odświeżaniu 90 Hz, pojemny akumulator 5000 mAh i procesor MediaTek Helio G85, który może nie bije rekordów wydajności, ale powinien zapewnić sensowny komfort pracy w podstawowych zastosowaniach. Aparat to potrójna jednostka z głównym modułem o rozdzielczości 50 Mpix, a fani multimediów docenią obecność głośników stereo. Jest też łączność NFC.

Dużym plusem jest także interfejs inspirowany czystym Androidem. Jeśli nie jesteście fanami ciężkich, kolorowych nakładek, Moto G23 może być dobrym wyborem.

Jako najpoważniejszy minus urządzenia wskazałbym niską rozdzielczość wyświetlacza. Odbija się to niestety na komforcie korzystania z telefonu. Zabrakło także łączności 5G, ale to niestety standard w smartfonach poniżej 1000 zł.

Samsung Galaxy A14



Mogłoby się wydawać, że producent pokroju Samsunga nie będzie miał nic ciekawego do zaoferowania w segmencie budżetowym. W końcu koreański gigant słynie przede wszystkim z produktów klasy premium, prawda? Nic bardziej mylnego! W portfolio marki znajdziemy całą gamę ciekawych urządzeń budżetowych, którym zdecydowanie warto się bliżej przyjrzeć. Jednym z nich jest Samsung Galaxy A14.

Niedrogi model Samsunga charakteryzuje się podstawową specyfikacją bez fajerwerków. Mamy tu duży wyświetlacz PLS (technologia zbliżona do IPS) o przekątnej 6,6” i rozdzielczości 1080x2408. Procesor to popularny układ MediaTek Helio G80. Do tego dochodzi aparat o rozdzielczości 50 Mpix, akumulator 5000 mAh i jedna z najlepszych na rynku nakładek na Androida.

Ale faktem jest, że decydując się na Galaxy A14 musimy dopłacić do marki. W porównaniu z podobnie wycenionymi rywalami telefon ma kilka ewidentnych braków. Mamy tu wyświetlacz o niskim odświeżaniu, ładowanie obsługuje moc maksymalnie 15 W, a 4 GB RAM dość szybko może się okazać niewystarczające do komfortowej pracy. Mimo to jako telefon „na już” niedrogi Samsung z pewnością jest wart uwagi.

Samsung Galaxy M13



Samsung Galaxy M13 to pod wieloma względami bliźniaczy model do opisanego wcześniej Galaxy A14. To oznacza, że mając do wydania 800 zł, jego także warto wziąć pod uwagę.

Na pokładzie mamy praktycznie ten sam wyświetlacz PLS o przekątnej 6,6”, akumulator o pojemności 5000 mAh i tę samą rewelacyjną nakładkę systemową w postaci One UI. Najważniejszą różnicą jest procesor. Na pokładzie modelu Galaxy M13 znajdziemy autorski układ Samsung Exynos 850. Niestety także sparowano go z 4 GB RAM, co powinno wystarczyć na teraz, ale nie możemy zagwarantować, jak długo się taki stan rzeczy utrzyma.

Warto także pamiętać, że Samsung Galaxy M13 to model z 2022 roku. To oznacza, że może otrzymywać aktualizacje oprogramowania z lekkim poślizgiem względem urządzeń tegorocznych. Mimo to o kwestie związane ze wsparciem raczej nie trzeba się za bardzo martwić – Samsung wywiązuje się z tej kwestii praktycznie wzorowo.

Wybór Redakcji: Xiaomi Redmi 12



Serią Redmi firma Xiaomi udowodniła swego czasu, że tanie smartfony też mogą być dobre. Co prawda od tamtej pory minęło dobra droga, sytuacja na rynku zmieniła się diametralnie. Mimo to niedrogie urządzenia chińskiego producenta nadal trzymają się mocno, czego dowodem jest model Xiaomi Redmi 12. Ba, uważamy, że jest to jedna z najlepszych propozycji do 800 zł, w związku z czym jest to nasz Wybór Redakcji w tej kategorii.

Xiaomi Redmi 12 to przede wszystkim bardzo przyzwoita specyfikacja. Znajdziemy tu duży wyświetlacz IPS o przekątnej 6,79”, rozdzielczości 1080x2460 oraz odświeżaniu 90 Hz. Procesor to popularna w tym segmencie jednostka MediaTek Helio G88. Znajdziemy tu także akumulator 5000 mAh oraz aparat o rozdzielczości 50 Mpix.

Telefon fabrycznie pracuje pod kontrolą Androida 13, czyli w de facto najnowszej szeroko dostępnej wersji. Tutaj została ona dodatkowo przybrana w interfejs MIUI 14. Autorska nakładka chińskiego producenta wzbudza wśród użytkowników zróżnicowane, często skrajne opinie, ale jednego odmówić jej nie można – jest szalenie wręcz funkcjonalna. W tej cenie bez problemu można przymknąć oko na pewne niedoskonałości, a cieszyć się tym, co dostajemy w zamian.

Bo w zamian dostajemy naprawdę dobrze wyposażonego smartfona, który w swojej cenie absolutnie nie ma się czego wstydzić. Powinien dobrze się spisywać i to nie tylko w roli zapasowego telefonu do trzymania w szufladzie.

