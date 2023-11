Telefon do 2000 zł – TOP 5 na listopad 2023

Jaki jest najlepszy telefon do 2000 zł? Który model kupić, żeby później nie żałować? Wybieramy pięć najlepszych propozycji na listopad 2023.

Listopad i grudzień to taki moment w ciągu roku, kiedy dużych wydatków zdecydowanie nie brakuje. Z drugiej strony, jeśli planujecie zakup nowego smartfona, trudno o lepszą okazję. Wszystkie najważniejsze premiery już dawno za nami, za to na horyzoncie czekają nas wielkie przedświąteczne wyprzedaże oraz czyszczenie magazynów w oczekiwaniu na nową generację urządzeń.

Pytanie jednak, jak w morzu okazji odłowić coś naprawdę interesującego? Tutaj przychodzimy z pomocą my i nasz przegląd pięciu najlepszych urządzeń do 2000 zł.

Jak wybieraliśmy?

W dalszej części poradnika znajdziecie pięć najlepszych naszym zdaniem smartfonów w cenie do 2000 zł. Każdy z nich stanowi świetny wybór, z którego powinniście być zadowoleni. Mimo to mamy w tym gronie swojego faworyta, którego wyróżniliśmy tytułem „Wybór Redakcji”.

Kompletując listę modeli, zwracaliśmy uwagę na dwie najważniejsze cechy: opłacalność oraz dostępność. Mówiąc w krótko, szukaliśmy telefonów, które bez problemu kupicie w polskich sklepach i dostaniecie sprzęt warty każdej wydanej złotówki.

Jako punkt odniesienia braliśmy ceny w dużych, znanych sklepach, w których nie musimy się martwić o potencjalne zawirowania w związku z realizacją zamówienia czy późniejszą reklamacją.

Telefony uszeregowane zostały alfabetycznie. Wyjątek stanowi „Wybór Redakcji”, który znajdziecie na końcu tekstu. Tradycyjnie zachęcamy do głosowania na najlepszy Waszym zdaniem model oraz dzielenie się własnymi propozycjami w komentarzach.

Google Pixel 6A



Zastanawialiście się kiedyś jak wygląda Android w swojej najczystszej postaci? To już nie musicie się zatanawiać. Zamiast tego wystarczy sięgnąć po smartfona Google Pixel 6A. To nieco niszowa propozycja, która jednak dla wielu użytkowników okaże się strzałem w dziesiątkę.

Niedrogi Pixel to to telefon od góry do dołu naszpikowany autorskimi rozwiązaniami giganta z Mountain View. Jego sercem jest procesor Google Tensor, czyli nietypowa jednostka przygotowana specjalnie z myślą o urządzeniach producenta. Oprócz tego mamy wyświetlacz OLED o przekątnej 6,1” (niestety o odświeżaniu tylko 60 Hz), akumulator 4410 mAh i podwójny aparat o rozdzielczości 12,2 Mpix. Ten ostatni na papierze może i nie wygląda zbyt obiecująco, jednak Google słynie z tego, że potrafi wyciągnąć z fotografii dużo więcej, niż sugerowałyby to suche cyferki. Nie inaczej jest w przypadku Pixela 6A.

Przede wszystkim jednak na użytkownika czeka Android 14 w swojej najczystszej postaci. Niektórym użytkownikom może się on wydawać nieco spartański, jednak pozostali docenią jego minimalistyczny charakter oraz błyskawiczny dostęp do najnowszych aktualizacji. Niedrogi Pixel powinien także przypaść do gustu użytkownikom, którzy szukają telefonu małego i przy okazji wodoodpornego (IP67).

Sprawdź cenę telefonu w serwisie Ceneo

Motorola Edge 40



W ostatnich latach Motorola dała się poznać przede wszystkim jako producent świetnych smartfonów z segmentu budżetowego. W ofercie firmy znajdziemy jednak także kilka urządzeń o nieco wyższych aspiracjach. Jednym z nich jest Motorola Edge 40, która ma kilka atutów, których nie znajdziemy nawet we flagowcach.

Mamy tu do czynienia z telefonem wyposażonym w wydajny procesor MediaTek Dimensity 8020 oraz zakrzywiony wyświetlacz P-OLED o przekątnej 6,55” oraz odświeżaniu 144 Hz. Wygląda to bardzo atrakcyjnie, a w ruchu spisuje się jeszcze lepiej. Do tego dostajemy podwójny aparat z bardzo dobrym aparatem głównym o rozdzielczości 50 Mpix, akumulator o pojemności 4400 mAh i szybkie ładowanie mocą 68 W oraz obsługę ładowania bezprzewodowego. No i znajdziemy tu także głośniki stereo.

To gdzie te atuty, których nie ma konkurencja? Ano mamy tu choćby pełną wodoodporność na poziomie IP68, którą poza Motorolą Edge 40 oferuje jedynie garstka urządzeń – i to zwykle dużo droższych. Mamy też Androida 13 z bardzo lekką nakładką inspirowaną czystym systemem prosto od Google. Jeśli nie podoba się Wam to, co z Zielonym Robocikiem robią inni producenci, tutaj macie szansę poczuć się jak w domu.

Sprawdź cenę telefonu w serwisie Ceneo

Samsung Galaxy A54



Czy to najpopularniejszy smartfon w Polsce? Tego nie wiemy, ale wcale by nas to nie zaskoczyło. Seria Galaxy A firmy Samsung od zawsze rozchodziła się jak świeże bułeczki i bynajmniej nie działo się tak bez powodu. To świetne, zbalansowane urządzenia, a najnowszy Samsung Galaxy A54 stanowi w zasadzie kwintesencję tego, co cenimy w średniakach Koreańczyków.

Na początek wyjaśnijmy jedno: tak, oryginalna cena Galaxy A54 jest zdecydowanie zbyt wygórowana. Na całe szczęście dzisiaj telefon spokojnie można dostać poniżej 2000 zł i za te pieniądze jest to fantastyczna opcja. Dostajemy bardzo dobry wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,4” i odświeżaniu 120 Hz, dostajemy świetny podwójny aparat z głównym modułem o rozdzielczości 50 Mpix i duży akumulator o pojemności 5000 mAh. Brak szybkiego ładowania trochę boli, ale można to przełknąć. Szczególnie że w zamian dostajemy głośniki stereo i wodoodporność na poziomie IP67.

Najlepszą rzeczą w Samsungu Galaxy A54 jest jednak tutejsze oprogramowanie. Nakładka One UI 5.1 zmienia wygląd Androida 13 nie do poznania, ale robi to w bardzo dobrym stylu. Przygotowany przez Koreańczyków interfejs jest przemyślany i bardzo funkcjonalny. No i wraz z telefonem dostajemy obietnicę aktualizacji przez pięć lat od premiery urządzenia. Co więcej, na podstawie wcześniejszych doświadczeń z urządzeniami producenta jesteśmy pewni, że wywiąże się on z tej deklaracji śpiewająco.

Sprawdź cenę telefonu w serwisie Ceneo

Xiaomi POCO F5



Urządzenia z serii POCO charakteryzują się gamingowym zacięciem oraz oferowaniem maksimum wydajności w atrakcyjnej cenie. Model Xiaomi POCO F5 trzyma się tych wytycznych w zasadzie w stu procentach. To świetna propozycja dla wymagających użytkowników, którzy uważają, że smartfon ma być przede wszystkim szybki.

Xiaomi Poco F5

Co prawda zastosowany tutaj procesor Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 to nie jest jeszcze poziom flagowców, ale POCO F5 i tak bez problemu poradzi sobie z wszystkimi wymagającymi zastosowaniami, w tym grami. Te ostatnie będą zresztą zabójczo wyglądały na tutejszym ekranie AMOLED o przekątnej 6,67” z odświeżaniem 120 Hz oraz obsługą technolgoii Dolby Vision. Oprócz tego mamy tu pojemny akumulator o pojemności 5000 mAh, szybkie ładowanie mocą 67 W oraz przyzwoity aparat o rozdzielczości 64 Mpix. Są też głośniki stereo, co fani mobilnej rozrywki z pewnością docenią.

Jak zawsze w przypadku smartfonów Xiaomi pewne kontrowersje może budzić zastosowane oprogramowanie. Nakładka MIUI ma swoich fanów, którzy cenią ją za funkcjonalność i rozbudowane opcje personalizacji. Równie często jest ona jednak obiektem krytyki, m.in. z powodu dużej liczby niepotrzebnych aplikacji i przewijających się na poziomie interfejsu systemowego reklam. Jeśli możecie to jakoś przełknąć, Xiaomi POCO F5 stanowi naprawdę fajną propozycję.

Sprawdź cenę telefonu w serwisie Ceneo

Wybór Redakcji: OnePlus Nord 3



OnePlus zasłynął kiedyś stworzeniem kategorii tzw. „pogromców flagowców”, czyli smartfonów, które potrafiły zaoferować parametry na poziomie urządzeń premium, jednak przy zachowaniu dużo niższej ceny. OnePlus Nord 3 nie ma może aż tak daleko idących ambicji, jednak czuć w nim ducha kultowych poprzedników. To jeden z lepiej wyposażonych telefonów w swoim segmencie cenowym i jednocześnie nasz Wybór Redakcji w kategorii do 2000 zł.

Sercem smartfona jest procesor MediaTek Dimensity 9000. Co prawda kulturą pracy ustępuje on nieco konkurentom ze stajni Qualcomma, ale za to pod względem wydajności może śmiało konkurować z kilkukrotnie droższymi flagowcami. Również wyświetlacz może się pochwalić doskonałymi parametrami. To panel Fluid AMOLED o przekątnej 6,74” i wysokiej rozdzielczości 1240x2772 pikseli, na którym wszystkie wyświetlane treści będą się prezentować rewelacyjnie.

Idąc dalej, mamy tu wysokiej klasy potrójny aparat o rozdzielczości 50 Mpix, pojemny akumulator o pojemności 5000 mAh i szybkie ładowanie mocą 80 W. To ostatnie wymaga niestety dedykowanej ładowarki, ale i tak stanowi praktyczny dodatek.

Mówiąc krótko, to naprawdę dobry telefon, który doskonale radzi sobie we wszystkich istotnych obszarach. Nieważne, czy chcecie na smartfonie grać, czy robić zdjęcia – OnePlus Nord 3 sprawdzi się idealnie.

Sprawdź cenę telefonu w serwisie Ceneo

