Telefon do 1000 zł – TOP 5 na październik 2023

Jakiego smartfona warto kupić, kiedy do dyspozycji mamy raptem 1000 zł? Wybieramy najciekawsze propozycje.

Jeszcze do niedawna za 1000 zł można było mieć kawał naprawdę dobrego smartfona. W zasadzie nadal jest to możliwe, ale znalezienie takiego telefonu w 2023 roku okazuje się znacznie większym wyzwaniem. Rosnące przez ostatnich kilkanaście miesięcy ceny doprowadziły do sytuacji, w której urządzenia, za które jeszcze niedawno dalibyśmy kilka stówek, teraz potrafią kosztować po 1500 zł i więcej.

Na całe szczęście nadal można znaleźć w sklepach kilka fajnych modeli, na które nie trzeba wydawać czterocyfrowej kwoty. Postanowiliśmy je zebrać w jeden artykuł i doradzić, na które telefony są warte swojej ceny, a które lepiej omijać szerokim łukiem.

Jak wybieraliśmy?

Poniżej znajdziecie pięć najlepszych naszym zdaniem smartfonów, które kupicie poniżej 1000 zł. Każdy z nich uważamy za dobry zakup w swojej kategorii, ale oczywiście mamy też swojego faworyta – jego wyróżniliśmy tytułem „Wybór Redakcji”.

Głównymi kryteriami na etapie wyboru były dostępność i opłacalność. Braliśmy pod uwagę tylko takie telefony, które aktualnie bez większego problemu znajdziecie w sklepach i które mogą się pochwalić dobrym przelicznikiem ceny do szeroko pojętych możliwości. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że obracamy się w segmencie budżetowym, w związku z czym wszystkie wymienione modele będą się charakteryzowały mniej lub bardziej odczuwalnymi kompromisami.

Jako punkt odniesienia braliśmy ceny w dużych, znanych sklepach, w których nie musimy się martwić o potencjalne zawirowania w związku z realizacją zamówienia czy późniejszą reklamacją.

Zobacz: Telefon dla dziecka - najlepsze smartfony do 600, 800, 1000, 1500 zł

Zobacz: Telefon do 800 zł – TOP 5 na sierpień 2023

Telefony uszeregowane zostały alfabetycznie. Wyjątek stanowi „Wybór Redakcji”, który znajdziecie na końcu tekstu. Tradycyjnie zachęcamy do głosowania na najlepszy Waszym zdaniem model oraz dzielenie się własnymi propozycjami w komentarzach.

Motorola Moto G73



Motorola stała się absolutną potęgą segmentu budżetowego. Nie jest to może marka, która przychodzi do głowy jako pierwsza, kiedy myślimy o tanich smartfonach, choć powinna. W ofercie producenta znajdziemy sporo ciekawych i rozsądnie wycenionych propozycji, takich jak Motorola Moto G73.

Z której strony by nie patrzeć na Motorolę Moto G73, jest to po prostu kawał solidnego smartfona w rozsądnej cenie. Sercem telefonu jest wydajny procesor MediaTek Dimensity 930. Do tego mamy wyświetlacz IPS o przekątnej 6,5” i odświeżaniu 120 Hz, duży akumulator 5000 mAh oraz porządny aparat o rozdzielczości 50 Mpix. Są nawet głośniki stereo, co za te pieniądze w żadnym razie nie jest takie oczywiste. No i mamy szybkie ładowanie (30 W) oraz łączność NFC, co też warto podkreślić.

Najważniejsze jednak, że Motorola Moto G73 może się pochwalić obsługą łączności 5G. Nie jest to co prawda cecha unikalna dla tego jednego modelu, ale jeszcze niedawno za dobrze wyposażony telefon ze wsparciem dla tej technologii zapłacić trzeba było znacznie więcej.

Sprawdź cenę telefonu w serwisie Ceneo

Realme 9 Pro



Jeszcze do niedawna smartfony Realme królowały na listach najbardziej opłacalnych telefonów. W pewnym momencie producent pogubił się nieco ze swoją polityką cenową, a kolejne modele w jego ofercie stały się trudne do polecenia. Nie dlatego, że nie były udane, a raczej dlatego, że były zbyt drogie. Kiedy ich ceny nieco spadły, z przytupem wróciły do rywalizacji o portfele Polaków. Dokładnie tak wyglądała historia modelu Realme 9 Pro, który załapał się do dzisiejszego zestawienia.

Realme 9 Pro to bardzo ciekawa propozycja, szczególnie dla użytkowników o aspiracjach fotograficznych. Telefon wyposażono w dobry aparat o rozdzielczości 64 Mpix. Na pokładzie znalazł się również sprawdzony układ Qualcomm Snapdragon 695 w roli procesora, wyświetlacz IPS o przekątnej 6,6” i odświeżaniu 120 Hz oraz duży akumulator o pojemności 5000 mAh. Oczywiście z obsługą szybkiego ładowania (33 W). No i nie zabrakło łączności 5G.

Mówiąc krótko, to solidny zestaw, który powinien zdać z powodzeniem powinien zdać egzamin nawet w rękach wymagających użytkowników. Obawy budzi jednak kwestia wsparcia ze strony producenta. Telefon jest już na rynku od 1,5 roku i w tym czasie dostał aktualizację z Androida 12 do 13. Biorąc pod uwagę, że Realme nie słynie z troski o swoje starsze modele, raczej nie liczyłbym pod tym względem na nic więcej.

Sprawdź cenę telefonu w serwisie Ceneo

Samsung Galaxy M33



Marka Samsung kojarzy się raczej z drogimi flagowcami, gdzie kilkaset złotych dopłaca się za samo logo. Czy słusznie? Cóż, powiedzmy, że taka reputacja nie wzięła się z powietrza. Nie zmienia to natomiast faktu, że w ofercie Koreańczyków znajdziemy sporo tańszych i – co ważniejsze – bardzo udanych telefonów. Jednym z nich jest Samsung Galaxy M33.

No dobra – jeśli spojrzeć na samą specyfikację, faktycznie Samsung Galaxy M33 wydaje się nieco mniej opłacalną propozycją niż chińska konkurencja. To jednak nie oznacza, że telefon jest źle wyposażony. Procesor Exynos 1280 nie słynie może z wybitnej wydajności, ale to sprawdzona jednostka, którą można było znaleźć na pokładzie znacznie droższego Samsunga Galaxy A52. Mamy tu także wyświetlacz IPS o przekątnej 6,6”, akumulator 5000 mAh, aparat o rozdzielczości 50 Mpix i łączność 5G. Czyli wiecie – w zasadzie wszystko, czego można oczekiwać w tej cenie.

Przede wszystkim jednak mamy tu Androida z nakładką One UI. Jest to moim zdaniem jeden z najbardziej przemyślanych i dopracowanych interfejsów, jakie znajdziemy obecnie na telefonach. Moim zdaniem jest to wystarczający powód, by dopłacić kilka złotych względem bezpośrednich konkurentów.

Sprawdź cenę telefonu w serwisie Ceneo

Xiaomi Redmi 12



Czy można przygotować ranking najlepszych telefonów do 1000 zł i nie uwzględnić w nim produktów Xiaomi? Można, ale miałbym wtedy wątpliwości co do jego rzetelności 😉 Tym bardziej, że Xiaomi Redmi 12 jest jednym z tańszych telefonów, które możemy z czystym sumieniem rekomendować.

Mamy tu do czynienia z telefonem wyposażonym w procesor MediaTek Helio G88 i wyjątkowo duży (nawet jak na dzisiejsze standardy) wyświetlacz IPS o przekątnej 6,79” i odświeżaniu 90 Hz. Aparat to potrójna jednostka z głównym modułem o rozdzielczości 50 Mpix. Mamy tu też akumulator o pojemności 5000 mAh i łączność NFC. Generalnie nie jest to może specyfikacja wybitna, ale powinniśmy tu znaleźć wszystko, co może się przydać na co dzień.

Najbardziej boli brak łączności 5G. Mieszane uczucia u niektórych użytkowników wzbudza tutejszy interfejs MIUI, który jest szalenie funkcjonalny, ale bywa chaotyczny i przeładowany niepotrzebnymi funkcjami (że już nie wspomnę o wyskakujących gdzieniegdzie reklamach). Za te pieniądze można to jednak jakoś przeboleć, a sam Redmi 12 powinien dać się poznać jako niezły telefon.

Sprawdź cenę telefonu w serwisie Ceneo

Wybór Redakcji: Motorola Moto G82



Motorola Moto G82 nie jest urządzeniem, które wyprzedzałoby konkurencję o kilka długości. To taka cicha woda, która z pozoru niczym się nie wyróżnia, by przy bliższym poznaniu dać się poznać jako – naszym zdaniem – najlepiej wyposażony smartfon do 1000 zł. Z tego też względu jest to nasz Wybór Redakcji w tym segmencie.

Telefon ma do zaoferowania kilka mocnych atutów. Wyświetlacz to duży (ale nadal w granicach rozsądku) panel AMOLED o przekątnej 6,6” z odświeżaniem 120 Hz. Procesor to sprawdzony Qualcomm Snapdragon 695. Telefon ma łączność 5G, aparat 50 Mpix, a nawet głośniki stereo. No i akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem (30 W).

Co jednak może przekonać wiele osób, to tutejsze oprogramowanie. Motorola Moto G82 to jeden z nielicznych smartfonów w tym segmencie cenowym, który wyposażony został w interfejs inspirowany „czystym” Androidem. W efekcie dostajemy spójny, funkcjonalny interfejs, którego konkurencja może pozazdrościć.

Zbierając to wszystko w całość, Motorola Moto G82 to w zasadzie kwintesencja smartfona „do dzwonienia”. Nie ma tu fajerwerków, ale też trudno doszukać się jakichkolwiek istotnych wad. To taki telefon, który wystarczy kupić i na kilka mamy spokój. I wiecie co? Wydaje mi się, że to największy komplement, jaki można wygłosić pod adresem telefonu za niecały 1000 zł.

Sprawdź cenę telefonu w serwisie Ceneo

Ankieta Jaki jest najlepszy smartfon do 1000 zł? (październik 2023) Motorola Moto G73 Motorola Moto G82 Realme 9 Pro Samsung Gakaxy M33 Xiaomi Redmi 12

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, mat. promocyjne

Źródło tekstu: własne