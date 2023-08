Telefon dla ucznia. Najlepsze smartfony na wrzesień 2023

Jaki jest najlepszy smartfon dla dziecka? Które modele będą dobrym wyborem dla młodego użytkownika, a które lepiej omijać szerokim łukiem? Wybieramy najlepsze telefony na wrzesień 2023.

Końcówka wakacji to ten moment, kiedy wielu rodziców myśli o nowym smartfonie dla swojego dziecka. Bo jakkolwiek możemy wspominać, że „kiedyś to było”, a dzieciaki grały w piłkę, zamiast gapić się w ekran, dzisiaj bez takiego sprzętu ani rusz.

Ale jak wybrać telefon, który możemy bez obaw wręczyć naszej pociesze? Które modele poradzą sobie z wyzwaniami, które mogą je spotkać w rękach aktywnie żyjącego nastolatka? I ile na takiego smartfona trzeba właściwie wydać?

Postanowiliśmy odpowiedzieć na te i inne pytania w formie krótkiego poradnika z zestawieniem najciekawszych naszym zdaniem urządzeń.

Jak wybieraliśmy?

Na kolejnych stronach poradnika znajdziecie osiem smartfonów, które z kilku różnych segmentów cenowych. Wybraliśmy po dwa modele w cenie do 600, 800, 1000 i 1500 zł. Z doświadczenia tego typu telefony cieszą się największą popularnością, a i zdajemy sobie sprawę, że wielu rodziców może mieć pewne obawy (często uzasadnione), by wręczać swoim pociechom urządzenia droższe.

Podobnie jak w większości naszych rankingów, także i tym razem głównym kryterium była szeroko pojęta opłacalność. W praktyce dobry smartfon dla dziecka to po prostu dobry smartfon, w związku z czym skupiliśmy się na wyborze urządzeń łatwo dostępnych oraz oferujących jak najlepsze parametry w poszczególnych segmentach cenowych.

Jako punkt odniesienia braliśmy ceny w dużych, znanych sklepach, w których nie musimy się martwić o potencjalne zawirowania w związku z realizacją zamówienia czy późniejszą reklamacją.

Propozycje uszeregowane zostały od najtańszych do najdroższych. Ze względu na nieco inny niż zazwyczaj charakter zestawienia, tym razem nie wybieraliśmy jednego najlepszego naszym zdaniem urządzenia. Zamiast tego zachęcamy Was do głosowania na swojego faworyta w ankiecie oraz dzielenia się swoimi propozycjami w komentarzach.

Ankieta Jaki jest najlepszy smartfon dla ucznia? (wrzesień 2023) Infinix HOT 20 5G Xiaomi POCO M5 Xiaomi Redmi Note 12 Motorola Moto G42 Infinix Note 30 Samsung Galaxy M33 5G Realme 9 Pro+ Xiaomi POCO X5 Pro

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, mat. promocyjne

Źródło tekstu: własne