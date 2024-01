Telefon do 1000 zł – TOP 5 na styczeń 2024

Jakiego smartfona warto kupić, kiedy do dyspozycji mamy raptem 1000 zł? Wybieramy pięć najlepszych modeli na styczeń 2024.

Rozważacie zakup nowego smartfona? W takim razie początek roku to jeden z lepszych momentów, kiedy możecie to zrobić. Gdzieniegdzie w sklepach nadal można jeszcze trafić na poświąteczne wyprzedaże, natomiast producencie sami z siebie również urządzają liczne promocje, byle tylko pozbyć się zeszłorocznych modeli przed nadejściem następców. To idealna szansa, by kupić coś za grosze.

Albo można sięgnąć po jeden z wydanych już tegorocznych modeli i cieszyć się lepszymi parametrami oraz dłuższym okresem wsparcia. Co do zasady tu nie ma złych wyborów. Można natomiast nadziać się na lepsze lub gorsze telefony, szczególnie jeśli nasz budżet wynosi skromne 1000 zł. Tu jednak na pomoc przychodzimy my i nasze zestawienie pięciu najciekawszych modeli w tej cenie.

Jak wybieraliśmy?

Poniżej znajdziecie pięć najlepszych naszym zdaniem smartfonów, które kupicie poniżej 1000 zł. Każdy z nich uważamy za dobry zakup w swojej kategorii, ale oczywiście mamy też swojego faworyta – jego wyróżniliśmy tytułem „Wybór Redakcji”.

Głównymi kryteriami na etapie wyboru były dostępność i opłacalność. Braliśmy pod uwagę tylko takie telefony, które aktualnie bez większego problemu znajdziecie w sklepach i które mogą się pochwalić dobrym przelicznikiem ceny do szeroko pojętych możliwości. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że obracamy się w segmencie budżetowym, w związku z czym wszystkie wymienione modele będą się charakteryzowały mniej lub bardziej odczuwalnymi kompromisami.

Jako punkt odniesienia braliśmy ceny w dużych, znanych sklepach, w których nie musimy się martwić o potencjalne zawirowania w związku z realizacją zamówienia czy późniejszą reklamacją.

Telefony uszeregowane zostały alfabetycznie. Wyjątek stanowi „Wybór Redakcji”, który znajdziecie na końcu tekstu. Tradycyjnie zachęcamy do głosowania na najlepszy Waszym zdaniem model oraz dzielenie się własnymi propozycjami w komentarzach.

Infinix Hot 30



Marce Infinix w dalszym ciągu daleko pod względem popularności do pozostałych producentów w naszym zestawieniu, jednak pod względem oferty chiński producent odnajduje się w segmencie budżetowym całkiem nieźle. Wystarczy spojrzeć na model Infinix Hot 30, który mimo wyjątkowo niskiej ceny kusi bardzo atrakcyjnym wyposażeniem.

Telefon ma duży wyświetlacz IPS o przekątnej 6,78” i odświeżaniu 90 Hz, stosunkowo wydajny procesor MediaTek Helio G88 oraz 8 GB RAM, które pomagają w zachowaniu płynnego i responsywnego działania systemu. Do tego dostajemy aparat o rozdzielczości 50 Mpix, głośniki stereo i łączność NFC, a także obowiązkowy gigantyczny akumulator 5000 mAh. A skoro o tym ostatnim mowa – obsługuje on szybkie ładowanie mocą 33 W, a więc większą niż w przypadku niektórych „flagowców” znanych producentów.

Co nam się podoba nieco mniej, to tutejsza nakładka systemowa, której ewidentnie przydałoby się kilka szlifów, a także brak łączności 5G. Generalnie jednak jeszcze kilka lat, czy nawet kilka miesięcy temu znalezienie tak dobrze smartfona w tej cenie było w zasadzie niemożliwe. Ba, nawet teraz trudno znaleźć dla niedrogiego Infiniksa sensowną alternatywę.

OnePlus Nord CE 3 Lite



Choć kiedyś OnePlus kojarzony był głównie z tzw. „pogromcami flagowców”, tak dziś marka jest obecna w praktycznie każdym możliwym segmencie cenowym. Nawet mając do wydania raptem 1000 zł możemy się załapać na całkiem udany model OnePlus Nord CE 3 Lite.

Co czeka na użytkowników, którzy się na niego zdecydują? Przede wszystkim imponujących rozmiarów wyświetlacz IPS o przekątnej 6,72” oraz o odświeżaniu 120 Hz. Do tego sprawdzony procesor Qualcomm Snapdragon 695, pojemny akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem mocą 67 W, głośniki stereo i bardzo przyzwoita nakładka systemowa. Prawdziwa gratka czeka jednak fanów mobilnej fotografii, ponieważ OnePlus Nord CE 3 Lite wyposażono w wysokiej klasy aparat z dużym sensorem o rozdzielczości 108 Mpix. We wprawnych rękach z takiego sprzętu można wycisnąć naprawdę dużo.

Co może się okazać nieco frustrujące dla nabywców, to fakt, że OnePlus razem z Oppo od dawna stosują własny standard szybkiego ładowania, który średnio lubi się z bardziej uniwersalnymi ładowarkami. Jeśli chcemy naładować telefon szybko, jesteśmy w zasadzie uwiązani do oryginalnego kabelka. A poza tym? Poza tym to świetny smartfon.

Samsung Galaxy A23 5G



Jeśli marka Samsung kojarzy Wam się wyłącznie ze smartfonami klasy premium, to błąd, bo w ofercie producenta można znaleźć telefony z niemal każdego segmentu – także te zaskakująco tanie. Jeśli więc zależy Wam na telefonie znanej marki, ale dysponujecie ograniczonym budżetem, ciekawą opcją może być Samsung Galaxy A23 5G.

Na pokładzie niedrogiego przedstawiciela koreańskiej marki znajdziemy wyświetlacz PLS (odpowiednik IPS) o przekątnej 6,6” i odświeżaniu 120 Hz, znany i lubiany procesor Qualcomm Snapdragon 695 i porządny akumulator o pojemności 5000 mAh. Aparat ma rozdzielczość 50 Mpix oraz może się pochwalić optyczną stabilizacją obrazu (OIS), co w tej cenie bynajmniej nie jest standardem, a mocno poprawia jakość zdjęć po zmroku. No i dostajemy Androida z nakładką One UI, czyli oprogramowanie wyjątkowo dopracowane i funkcjonalne.

Minusem Samsunga Galaxy A23 5G jest bez dwóch zdań skromna ilość pamięci RAM (4 GB). W przypadku bardziej wymagających użytkowników, instalujących na swoich urządzeniach masę aplikacji, może się to okazać uciążliwe i mocno rzutować na wydajności sprzętu. Generalnie jednak nie zmienia to faktu, że niedrogi model Koreańczyków jest w swojej cenie świetną propozycją.

Xiaomi Redmi 12



Xiaomi zjadło zęby na projektowaniu dobrze wyposażonych smartfonów w rozsądnej cenie. Model Xiaomi Redmi 12 stanowi w zasadzie kwintesencję tej filozofii, a przy okazji stanowi ciekawą propozycję dla osób o mocno ograniczonym budżecie.

Na użytkowników czeka wyświetlacz IPS o przekątnej 6,79” oraz odświeżaniu 90 Hz, stosunkowo wydajny układ MediaTek Helio G88 oraz akumulator o pojemności 5000 mAh, który spokojnie powinien wystarczyć na cały dzień pracy. Do tego mamy aparat o rozdzielczości 50 Mpix, a nawet port podczerwieni, dzięki któremu telefon może nam zastąpić pilota do telewizora. Ot, bez fajerwerków, ale jest wszystko to, co najważniejsze.

Trzeba natomiast mieć na uwadze, że jako jeden z tańszych telefonów w zestawieniu Xiaomi Redmi 12 jest propozycją czysto budżetową. Nie należy oczekiwać rakiety pod względem wydajności, a i brak obsługi 5G może w przyszłości zaboleć. W swojej cenie jest to jednak w dalszym ciągu propozycja warta uwagi.

Wybór Redakcji: Motorola Edge 30 Neo



Motorola pojawia się w niemal każdym naszym zestawieniu polecanych telefonów i nie jest to bynajmniej kwestia jakiegoś potajemnego przekazywania kasy pod stołem. Po prostu urządzenia amerykańskiego producenta faktycznie są takie dobre. Jednym z bardziej lubianych przez nas smartfonów marki jest Motorola Edge 30 Neo, którą aktualnie można kupić w wyjątkowo atrakcyjnej cenie i która dzięki temu stała się naszym Wyborem Redakcji.

Podejrzewam, że wielu potencjalnych nabywców przekona już sam fakt, że mówimy to o urządzeniu bardzo kompaktowym. Przy wyświetlaczu o przekątnej 6,28” telefon bez problemu mieści się w kieszeni i można go komfortowo obsługiwać jedną ręką. Sam ekran to zresztą bardzo przyzwoita jednostka P-OLED o odświeżaniu 120 Hz. Sercem telefonu jest popularny układ Qualcomm Snapdragon 695.

Do tego dochodzi cała gama innych zalet, takich jak głośniki stereo, dopracowany interfejs inspirowany „czystym” Androidem i szybkie ładowanie mocą 68 W. Ba, znajdziemy tu nawet ładowanie bezprzewodowe! W tej cenie to prawdziwy ewenement. Dzięki temu nawet da się przełknąć fakt, że bateria nie jest szczególnie duża, bo jej pojemność to 4020 mAh.

Niestety trzeba mieć na uwadze, że Motorola Edge 30 Neo to smartfon, który swoją premierę miał jeszcze w 2022 roku. Samo w sobie nie jest to problemem, natomiast w dłuższej perspektywie może oznaczać krótszy okres wsparcia ze strony producenta i problem z przyszłymi aktualizacjami oprogramowania.

Ale wiecie co? Nawet ta jedna przypadłość nie jest w stanie przekreślić faktu, że Motorola Edge 30 Neo to naprawdę udany telefon. Ba, w swojej cenie to pod wieloma względami absolutny unikat. Jestem pewny, że jeśli się na niego zdecydujecie, nie będziecie tej decyzji żałować.

