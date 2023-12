Telefon do 3000 zł – TOP 5 na grudzień 2023

Jaki telefon z wyższego segmentu warto kupić? Wybieram pięć najlepszych modeli do 3000 zł.

Dobry telefon nie musi być drogi, jednak jeśli chcemy sprzętu na lata albo należymy do grona tych bardziej wymagających użytkowników, bez wątpienia warto wysupłać z kieszeni kilka złotych więcej.

Ile to jest tych „kilka złotych”? Naszym zdaniem sensownym progiem cenowym dla bardziej wymagających użytkowników jest kwota 3000 zł. Za te pieniądze dostaniemy już telefon, który pod względem specyfikacji czy wykonania nie będzie znacząco odbiegał od urządzeń flagowych. Jasne, można zaszaleć i sięgnąć po modele z segmentu premium, jednak ewentualne korzyści będą zwykle niewspółmierne do kwoty, którą musimy dopłacić.

Mówiąc krótko, segment do 3000 zł to ten punkt, gdzie priorytetem nadal pozostaje opłacalność, jednak nie musimy się w żaden sposób ograniczać. Ale jak wybrać ten najlepszy telefon, który będzie nam dzielnie towarzyszył w codziennych zmaganiach? Tutaj na scenę wkraczamy my i nasze pięć propozycji.

Jak wybieraliśmy?

W dalszej części poradnika znajdziecie pięć najlepszych naszym zdaniem smartfonów w cenie do 3000 zł. Każdy z nich stanowi świetny wybór, z którego powinniście być zadowoleni. Mimo to mamy w tym gronie swojego faworyta, którego wyróżniliśmy tytułem „Wybór Redakcji”.

Kompletując listę modeli, zwracaliśmy uwagę na dwie najważniejsze cechy: opłacalność oraz dostępność. Mówiąc w krótko, szukaliśmy telefonów, które bez problemu kupicie w polskich sklepach i dostaniecie sprzęt warty każdej wydanej złotówki.

Jako punkt odniesienia braliśmy ceny w dużych, znanych sklepach, w których nie musimy się martwić o potencjalne zawirowania w związku z realizacją zamówienia czy późniejszą reklamacją.

Telefony uszeregowane zostały alfabetycznie. Wyjątek stanowi „Wybór Redakcji”, który znajdziecie na samym końcu. Tradycyjnie zachęcamy do głosowania na najlepszy Waszym zdaniem model oraz dzielenia się własnymi propozycjami w komentarzach.

Apple iPhone 13



iPhone dla wielu osób stał się wręcz synonimem smartfona, nawet jeśli wejście w ekosystem Apple kosztuje nieco więcej niż w przypadku konkurentów z Androidem. Jeśli jednak jesteśmy zdecydowani, by dać szansę produktom giganta z Cupertino, prawdopodobnie najbardziej opłacalną opcją będzie wybór iPhone’a 13.

Nie jest to może najnowszy smartfon w repertuarze Apple, jednak w dalszym ciągu może się pochwalić bardzo obiecującą specyfikacją. Na pokładzie znajdziemy wyświetlacz OLED o przekątnej 6,1”, procesor to wydajny Apple A15 Bionic, a jakość wykonania trzyma absolutnie najwyższy poziom. Ba, sama obudowa jest wodoodporna, co potwierdza certyfikat IP68.

Oczywiście w kilku miejscach widać, że gigant z Cupertino dokonał cięć, by tańszy model nie kanibalizował sprzedaży wariantu Pro. Przykładowo, aparat to podwójna jednostka o rozdzielczości jedynie 12 Mpix. Z drugiej strony niewiele jest telefonów, które przy tak niepozornych parametrach robiłyby równie imponujące zdjęcia.

Największym atutem omawianego modelu jest przede wszystkim system iOS oraz długi okres wsparcia, które Apple zapewnia swoim produktom. Poza tym jeśli zależy wam na iPhone’ie, prawdopodobnie żaden inny smartfon tego nie zmieni. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się umieścić na liście iPhone’a 13, nawet jeśli jego cena w oficjalnej dystrybucji minimalnie przekracza przyjęte przez nas ramy cenowe.

Google Pixel 7



Jeśli należycie do osób, które lubią Androida, ale niekoniecznie przepadają za rozbudowanymi, kolorowymi nakładkami stosowanymi przez większość producentów, z pewnością pokochacie Google Pixel 7. To trochę taki platoński ideał smartfona z Zielonym Robocikiem, a przy okazji po prostu kawał dobrego sprzętu.

Pod względem specyfikacji Google Pixel 7 ma dokładnie to, czego można oczekiwać od telefonu za te pieniądze. Ekran OLED o przekątnej 6,3” i odświeżaniu 90 Hz, wydajny procesor Google Tensor G2, świetny aparat o rozdzielczości 50 Mpix, wodoodporną obudowę (IP68) itd. Ot, jest tu w zasadzie wszystko, czego potrzebuje wymagający użytkownik.

Przede wszystkim jednak znajdziemy tu „czystego” Androida bez żadnych dodatkowych śmieci i udziwnień. Plus biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia ze smartfonem przygotowanym bezpośrednio przez Google, możemy być pewni, że nowe wersje systemu będziemy dostawać jako jedni z pierwszych w kolejce.

Oczywiście nie jest to smartfon dla każdego. Dla niektórych uciążliwy może być np. brak szybkiego ładowania, a i sama wizja Androida w wydaniu Google jest wbrew pozorom dość specyficzna. Generalnie jednak Pixel 7 to kawał solidnego, świetnie wycenionego smartfona.

OnePlus 11



OnePlus zasłynął, tworząc kategorię tzw. „pogromców flagowców”, czyli smartfonów, które w cenie średniaka oferowały wydajność urządzeń klasy premium. Co prawda od tamtej pory sporo się zmieniło, jednak w OnePlus 11 w dalszym ciągu można znaleźć DNA swoich przełomowych przodków. To kawał świetnego smartfona, który mógłby popalić niejednemu topowemu konkurentowi.

Biorąc OnePlus 11 do ręki już od pierwszych chwil w oczy rzuca się zakrzywiony wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,7”, który oprócz odświeżania 120 Hz może się pochwalić wysoką rozdzielczością 1440x3216. Do tego dochodzi szalenie wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, Doskonały potrójny aparat z głównym modułem o rozdzielczości 50 Mpix, który przygotowano wspólnie z firmą Hasselblad i potężny akumulator 5000 mAh. Nie znajdziemy tu co prawda wodoodpornej obudowy, ale mamy za to prawdziwe szybkie ładowanie mocą 100 W i coś, bez czego po spróbowaniu nie będziecie mogli żyć: fizyczny suwak wyciszenia.

Jeśli coś może od OnePlus 11 odrzucać, to prawdopodobnie trzeba by było wskazać na design, który jest… specyficzny. Ale jeśli potraficie przymknąć na to oko (albo znajdziecie jakieś fajne etui), dostaniecie prawdziwą bestię, która doskonale poradzi sobie z każdym wyzwaniem.

Samsung Galaxy S22



Samsung to taki producent, którego smartfony można kupować praktycznie w ciemno. Może nie będą najbardziej opłacalne w swojej klasie, ale raczej nie trzeba się obawiać, że trafimy na kompletny niewypał. Szczególnie kiedy mowa o zeszłorocznym flagowcu, takim jak Samsung Galaxy S22.

Wydaje mi się, że tego modelu nie trzeba nawet za bardzo przedstawiać. To w zasadzie kwintesencja smartfona z Androidem z górnej półki. W kompaktowym, doskonale wykonanym opakowaniu udało się zmieścić doskonały wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,1”, wydajny procesor Samsung Exynos 2200 i porządny potrójny aparat z głównym modułem o rozdzielczości 50 Mpix.

Dodatkowo sporym atutem urządzeń Koreańczyków jest oprogramowanie. Nie dość, że producent wspiera swoje urządzenia wiele lat po premierze, to i sam interfejs One UI jest jednym z bardziej dopracowanych i funkcjonalnych wcieleń Androida.

Oczywiście nie ma róży bez kolców. Poza brakiem szybkiego ładowania boli przede wszystkim niewielka pojemność akumulatora. Ogniwo o pojemności 3700 mAh jest nieco małe jak na androidowe realia i może się zdarzyć sytuacja, kiedy będzie kulą u nogi. Na szczęście poza tym jednym elementem Samsung Galaxy S22 to po prostu dobry, bezpieczny wybór dla większości użytkowników.

Wybór Redakcji: Xiaomi 13T Pro



Choć Xiaomi kojarzone jest przede wszystkim z doskonale wyposażonymi i świetnie wycenionymi smartfonami z segmentu budżetowego, także te nieco droższe urządzenia w ofercie producenta potrafią pokazać pazur. Xiaomi 13T Pro to praktycznie pełnoprawny flagowiec ze świetną specyfikacją i kilkoma asami w rękawie – właśnie dlatego uznaliśmy, że będzie idealnym kandydatem na nasz „Wybór Redakcji” w cenie do 3000 zł.

Porządny wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67” i odświeżaniu 144 Hz na papierze nie robi może szczególnego wrażenia, ale patrzy się na niego z przyjemnością. Procesor MediaTek Dimensity 9200+ śmiało może rywalizować z dowolną propozycją ze stajni Qualcomma i ma spore szanse wyjść z takiego starcia zwycięsko. Znajdziemy tu też 12 GB RAM, duży akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem 120 W oraz wodoodporną obudowę (IP68).

Prawdziwą gratką jest jednak tutejszy aparat, czyli owoc współpracy Xiaomi z legendarną firmą Leica. Na pleckach znajdziemy podwójną jednostkę z głównym modułem o rozdzielczości 50 Mpix, która doskonale poradzi sobie z każdym rodzajem fotografii. Dodatkowo do dyspozycji mamy równie udane tele o rozdzielczości 50 Mpix (niestety o skromnym dwukrotnym przybliżeniu) oraz aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 12 Mpix. Świetna konfiguracja, z której we wprawnych rękach wycisnąć można prawdziwe cuda.

Oczywiście decydując się na Xiaomi 13T Pro dostajemy też interfejs MIUI, który wzbudza wśród użytkowników mieszane uczucia. Tym bardziej jednak wydaje nam się, że warto dać mu szansę. Bo uwierzcie, że jeśli mimo kontrowersyjnej nakładki jakiś telefon dostaje od nas pełną rekomendację, to nie może być kiepski sprzęt.

