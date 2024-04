Telefon do 700 zł – TOP 5 na kwiecień 2024

Jaki jest najlepszy smartfon do 700 zł? Jak wybrać tani telefon, na który nie będzie trzeba narzekać? Wybieramy najlepsze modele na kwiecień 2024.

Rozrzut cenowy w przypadku smartfonów potrafi być gigantyczny. Najdroższe modele potrafią nadszarpnąć domowy budżet o wysokość miesięcznej wypłaty (często niejednej). Najtańsze z kolei kosztują raptem po kilkaset złotych, ale dla równowagi korzystanie z nich potrafi kosztować masę nerwów.

Im tańszy smartfon, z tym większą liczbą kompromisów trzeba się liczyć i tym bardziej będą one dotkliwe. Da się kupić niedrogi telefon, który będzie dobrze spełniał swoją rolę, jednak wymaga to nieco ostrożności, by przypadkiem nie władować się na minę.

Co do zasady polecamy, by na zakup telefonu odłożyć co najmniej 1000 zł. Większość modeli za te pieniądze będzie co najmniej „używalna”, a przy odrobinie szczęścia można trafić na perełkę, która posłuży nam długie lata. Jeśli jednak taka opcja nie wchodzi w grę, polecamy skorzystać z naszego poradnika, w którym wybieramy pięć najlepszych naszym zdaniem smartfonów do 700 zł.

Jak wybieraliśmy?

W dalszej części artykułu znajdziecie pięć najlepszych naszym zdaniem telefonów, które kupicie w cenie do 800 zł. Nie powiedziałbym może, że którekolwiek z tych urządzeń rekomendujemy, ale każde z nich powinno się sprawdzić w przypadku najbardziej podstawowych zastosowań. Z tego grona wybraliśmy jeden telefon, który zasługuje na szczególne wyróżnienie. Otrzymał on tytuł „Wybór Redakcji”.

Wybierając modele do zestawienia szukaliśmy urządzeń, które spełniałyby kilka podstawowych kryteriów. Przede wszystkim taki telefon musi być wystarczająco wydajny, by zapewnić komfortową pracę z podstawowymi aplikacjami, takimi jak komunikatory czy przeglądarki internetowe. Wbrew pozorom nawet w 2024 roku wcale nie jest to takie oczywiste, szczególnie w segmencie do 700 zł.

Staraliśmy się także wybierać telefony stosunkowo nowe, które pracują na aktualnej wersji oprogramowania i/lub mogą liczyć w najbliższym czasie na jakiekolwiek aktualizacje oraz zwracaliśmy uwagę, by były to urządzenia znanych marek. W jednym i drugim przypadku chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo.

Jako punkt odniesienia braliśmy ceny w dużych, znanych sklepach, w których nie musimy się martwić o potencjalne zawirowania w związku z realizacją zamówienia czy późniejszą reklamacją.

Telefony uszeregowane zostały alfabetycznie. Wyjątek stanowi „Wybór Redakcji”, który znajdziecie na końcu materiału. Tradycyjnie zachęcamy do głosowania na najlepszy Waszym zdaniem model oraz dzielenie się własnymi propozycjami w komentarzach.

Infinix Hot 40i



Marka Infinix być może nie należy jeszcze w Polsce do czołówki rozpoznawalności. W ofercie producenta znajdziemy jednak szereg smartfonów, mogących się pochwalić zupełnie rozsądną specyfikacją w bardzo atrakcyjnej cenie. Jednym z nich jest Infinix Hot 40i.

grudzień 2023 190 g, 8.3 mm grubości 8 GB RAM 256 GB, (opcje: 128 GB), microSD do 2000 GB - 50 Mpix + 0.08 Mpix + 32 Mpix 6.58" - IPS LCD (720 x 1612 px, 268 ppi) Unisoc T606, 1,60 GHz Android v.13.0 5000 mAh, USB-C

Mamy tu do czynienia z niedrogim smartfonem wyposażonym w wyświetlacz IPS o przekątnej 6,56” i odświeżaniu 90 Hz. Sercem urządzenia jest ośmiordzeniowy procesor Unisoc T606, aparat na pleckach ma 50 Mpix, natomiast jako jego największy atut należałoby wskazać akumulator. Ten ma pojemność 5000 mAh i spokojnie wystarczy na dzień pracy albo i dłużej.

Infinix Hot 40i nie jest niestety demonem wydajności i trzeba się liczyć z tym, że nawet podczas codziennego używania może dostać zadyszki. Mimo to w swojej obecnej cenie stanowi zupełnie sensowną propozycję np. jako pierwszy telefon dla dziecka.

Sprawdź cenę telefonu

Motorola Moto G52



Motorola na przestrzeni ostatnich kilku lat stała się niemalże mistrzem segmentu budżetowego. Telefony producenta nie zyskują może olbrzymiego rozgłosu, ale za to mogą pochwalić się świetnym współczynnikiem ceny do oferowanych możliwości, jednocześnie będąc jednymi z bardziej dopracowanych propozycji w swojej cenie. Nie inaczej jest w przypadku Motoroli Moto G52.

kwiecień 2022 169 g, 7.99 mm grubości 4 GB RAM 128 GB, microSD do 1000 GB - 50 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 16 Mpix 6.6" - AMOLED (1080 x 2400 px, 399 ppi) Qualcomm SM6225 Snapdragon 680, 2,40 GHz Android v.12.0 5000 mAh, USB-C

Sercem Motoroli Moto G52 jest procesor Qualcomm Snapdragon 680 4G. Nie jest to może najwydajniejsza jednostka na rynku, ale spokojnie powinna wystarczyć do podstawowych zastosowań oraz zagwarantować niezłą kulturę pracy. Oprócz tego znajdziemy tu wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,6” i odświeżaniu 90 Hz, aparat 50 Mpix oraz duży akumulator o pojemności 5000 mAh. Co więcej, obsługuje on szybkie ładowanie mocą 30 W, co w tym segmencie stanowi spory atut. Podobnie zresztą jak tutejszy interfejs inspirowany „czystym” Androidem.

Ale oprogramowanie jest też piętą achillesową Motoroli Moto G52. Telefon zadebiutował w 2022 roku z Androidem 12 na pokładzie. W międzyczasie ukazała się aktualizacja do Androida 13, ale na tym koniec – raczej nie ma co liczyć na dalsze wsparcie producenta w przyszłości.

Sprawdź cenę telefonu

Samsung Galaxy A15



W ofercie Samsunga znajdziemy jedne z najdroższych smartfonów dostępnych aktualnie na rynku, ale to nie znaczy, że koreański czebol nie ma w zapasie także nieco tańszych propozycji. Jedną z nich jest Samsung Galaxy A15.

grudzień 2023 200 g, 8.4 mm grubości 4 GB RAM 128 GB, (opcje: 256 GB), microSD - 50 Mpix + 5 Mpix + 2 Mpix + 13 Mpix 6.5" - SUPERAMOLED (1080 x 2340 px, 396 ppi) Mediatek Helio G99, 2,20 GHz Android v.14.0 5000 mAh, USB-C

Mówimy tu o telefonie dla osób, które z jednej strony nie chcą wydawać zbyt dużo, ale w dalszym ciągu zależy im na urządzeniu sprawdzonej, rozpoznawalnej marki. Patrząc w ten sposób Samsung Galaxy A15 ma naprawdę dużo do zaoferowania. Znajdziemy tu wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,5” oraz odświeżaniu 90 Hz, całkiem przyzwoity procesor MediaTek Helio G99 oraz aparat o rozdzielczości 50 Mpix. Standardowo dla urządzeń z tego segmentu akumulator ma pojemność 5000 mAh. Całość pracuje z kolei pod kontrolą Androida 14 z nakładką One UI 6.

Standardowo decydując się na budżetowe modele Samsunga, trzeba zapłacić „podatek” od marki. Innymi słowy, urządzenia producenta są zwykle nieco droższe od podobnie wyposażonych konkurentów. W przypadku Galaxy A15 taka dopłata praktycznie nie występuje. Jak na swoje możliwości jest to telefon bardzo rozsądnie wyceniony.

Sprawdź cenę telefonu

Xiaomi POCO C65



Xiaomi dorobiło się rangi niepisanego króla segmentu budżetowego. Nawet jeśli złote lata „#xiaomilepsze” marka ma już dawno za sobą, w ofercie producenta nadal można trafić na ciekawą propozycję w bardzo rozsądnej cenie. Jedną z nich jest Xiaomi POCO C65, czyli jeden z najtańszych modeli w naszym zestawieniu.

listopad 2023 192 g, 8.09 mm grubości 8 GB RAM 256 GB, (opcje: 128 GB), microSD - 50 Mpix + 2 Mpix + 0.08 Mpix + 8 Mpix 6.74" - IPS LCD (720 x 1600 px, 260 ppi) MediaTek Helio G85, 2,00 GHz Android v.13.0 5000 mAh, USB-C

Xiaomi POCO C65 to telefon o bardzo podstawowej specyfikacji. Jego sercem jest układ MediaTek Helio G85, wyświetlacz to jednostka IPS o przekątnej 6,74” i odświeżaniu 90 Hz, natomiast aparat ma rozdzielczości 50 Mpix. Do tego dochodzi wytrzymały akumulator o pojemności 5000 mAh. Specyfikacja bez fajerwerków, ale wszystko co najważniejsze znajdziemy na pokładzie.

Piętą achillesową urządzenia jest jego oprogramowanie. Interfejs MIUI 14 nigdy nie słynął ani z intuicyjności, ani z dopracowania. Dodatkowo znajdziemy w nim dużą liczbę reklam, od których mniej zaawansowanym użytkownikom może się być trudno opędzić. Wydaje się jednak, że jest to zupełnie rozsądna cena za przyzwoity telefon w niewygórowanej cenie, szczególnie że przy odrobinie wysiłku i odpowiedniej konfiguracji da się tutejszy system spokojnie ujarzmić.

Sprawdź cenę telefonu

Wybór Redakcji: Xiaomi Redmi Note 12



Jeśli do wydania mamy niecałe 700 zł, wybór odpowiedniego telefonu to sztuka znalezienia odpowiedniego kompromisu. W tej kategorii trudno znaleźć obecnie w polskich sklepach coś lepszego niż Xiaomi Redmi Note 12 i właśnie dlatego ten model został naszym Wyborem Redakcji.

marzec 2023 183.5 g, 7.85 mm grubości 4 GB RAM 128 GB, (opcje: 64 GB), microSD do 1000 GB - 50 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 13 Mpix 6.67" - AMOLED (1080 x 2400 px, 395 ppi) Qualcomm Snapdragon 685, 2,80 GHz Android v.13.0 5000 mAh, USB-C

Na papierze Xiaomi Redmi Note 12 wszystko robi co najmniej dobrze. Ba, nawet bardzo dobrze, jeśli wziąć poprawkę na jego niewygórowaną cenę. Znajdziemy tu przyzwoity procesor w postaci układu Qualcomm Snapdragon 685, wyświetlacz to jednostka AMOLED o przekątnej 6,67” i bardzo dobrych parametrach (odświeżanie 120 Hz, rozdzielczość 1080 x 2400), a akumulator ma pojemność 5000 mAh i obsługuje szybkie ładowanie mocą 33 W. Aparat to taka sama jednostka 50 Mpix, którą znajdziemy w większości telefonów w tej cenie. Tutaj jednak możemy dodatkowo skorzystać z modułu ultraszerokokątnego o rozdzielczości 8 Mpix i makro 2 Mpix (choć z tego ostatniego niekoniecznie warto – jego obecność to chwyt marketingowy).

Czy jest to telefon idealny? W żadnym wypadku. Na pewno kłodą u nogi może się okazać interfejs MIUI/HyperOS, który jest przeładowany reklamami oraz zbędnymi funkcjami. Jego ujarzmienie wymaga trochę pracy. Fajnie byłoby także zobaczyć obsługę 5G, choć w tym segmencie to akurat co najwyżej pobożne życzenie.

Generalnie jednak od telefonu za niecałe 700 zł trudno wymagać zbyt dużo. Tutaj królują kompromisy. W przypadku Xiaomi Redmi Note 12 wydają się one jednak zupełnie znośne.

Sprawdź cenę telefonu

