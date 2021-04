Jaki telefon kupić na wiosnę? Najlepsze smartfony – kwiecień 2021

Jaki telefon kupić na wiosnę? Przed takim pytaniem stoi wiele osób. By pomóc w wyborze, przygotowaliśmy dla naszych Czytelników zestawienie najlepszych naszym zdaniem smartfonów z różnych półek cenowych, które są dostępne w sprzedaży na polskim rynku. Wybraliśmy dla Was 18 urządzeń z 6 półek cenowych. Na kolejnych stronach znajdziecie zarówno modele bardzo tanie, kosztujące do około 500 zł, jak i takie, które uszczuplą nasze zasoby finansowe o kilka tysięcy złotych. Każdy może tu znaleźć coś dla siebie.

Choć nie zawsze to widać za oknem, wiosna towarzyszy nam już od miesiąca (przynajmniej ta astronomiczna). To dobry czas na uporządkowanie swojego otoczenia, a także na zakup nowego smartfonu. Na polskim rynku znajdziemy ich bardzo dużo. Ale który z nich kupić? By Wam pomóc w dokonaniu wyboru, przygotowaliśmy zestawienie najlepszych naszym zdaniem smartfonów, które można kupić w Polsce.

Jak zwykle przy okazji tego typu rankingów, wybraliśmy smartfony które są dostępne w Polsce w ramach oficjalnej dystrybucji. Ustalając ceny, staraliśmy się brać pod uwagę tylko duże i znane sieci handlowe, godne polecenia, na ogół z pozytywnym skutkiem. W przypadku dokonania w nich zakupu nie powinniśmy mieć kłopotów z dochodzeniem swoich praw w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów, na przykład awarii zakupionego smartfonu. Na każdej stronie znajdziecie również ankietę, w której możecie wskazać, która z naszych propozycji z danego przedziału cenowego jest najlepsza.

Najlepsze smartfony do około 500 zł

Motorola Moto G8

Motorola Moto G8 to zaprezentowany w marcu 2020 roku smartfon, który wciąż może stanowić dobry wybór, szczególnie w tak atrakcyjnej cenie. Urządzenie jest odporne na zachlapanie i oferuje duży wyświetlacz HD+ oraz zestaw fotograficzny złożony z jednego aparatu z przodu i trzech z tyłu. Główny aparat fotograficzny współpracuje między innymi z laserowym autofocusem, co nie jest częstym rozwiązaniem na tej półce cenowej.

Za płynne działanie interfejsu systemowego (Android 10, można zaktualizować do Androida 11) oraz zainstalowanych na pokładzie aplikacji i gier odpowiada chipset Qualcomm Snapdragon 665, wspierany przez 4 GB RAM-u i 64 GB pamięci masowej. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 4000 mAh z ładowaniem o mocy 10 W.

TCL 20 SE

TCL to marka, która dopiero niedawno wprowadziła swoje smartfony na polski rynek. W ofercie firmy znajdziemy między innymi model TCL 20 SE, który zdecydowanie nie wygląda jak urządzenie, które możemy kupić za około 500 zł, ale właśnie tyle kosztuje. W tej cenie otrzymujemy duży, 6,82-calowy wyświetlacz HD+ z wcięciem na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 8 Mpix. Cztery kolejne aparaty są z tyłu, w tym główny o rozdzielczości 16 Mpix.

Sercem urządzenia jest układ Qualcomm Snapdragon 460, który współpracuje z 4 GB RAM-u i 64 GB pamięci masowej. TCL 20 SE jest zasilany akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 18 W i pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem TCL UI.

Xiaomi Redmi 9

Za około 500 zł można kupić również smartfon Redmi 9 w konfiguracji 3/32 GB, choć jeśli dobrze poszukacie, znajdziecie w podobnej cenie również wariant 4/64 GB. Niezależnie od tego, budżetowiec firmy Xiaomi jest napędzany chipsetem MediaTek Helio G80, dzięki któremu płynnie powinien działać zarówno interfejs systemowy MIUI 11 (bazujący na Androidzie 10), jak i zainstalowane w pamięci urządzenia aplikacje i gry. A za dostarczanie energii do tego wszystkiego odpowiada akumulator o pojemności 5020 mAh z szybkim ładowaniem 18 W.

Tymczasem na zewnątrz znajdziemy 6,53-calowy wyświetlacz o rozdzielczości FullHD+, chroniony szkłem Corning Gorilla Glass 3, a także pięć aparatów fotograficznych, z czego cztery zostały umieszczone na tylnym panelu (główny o rozdzielczości 13 Mpix).

