TCL 20 SE wkracza do Polski. Kinowy format, głośniki stereo i niska cena

W ponad miesiąc po premierze na targach CES 2021 w Polsce debiutuje smartfon TCL 20 SE. Telefon wyróżnia się dużym ekranem 6,82 cala w proporcjach 20,5:9 oraz głośnikami stereo – te cechy zdaniem producenta idealnie sprawdzą się do odtwarzania treści multimedialnych.

TCL 20 SE zadebiutował w połowie stycznia wraz z nieco wyżej pozycjonowanym modelem TCL 20 5G. Jest to urządzenie z niższej półki cenowej, ale nie brakuje mu pewnych atutów, które mogą przekonać do zakupu. TCL 20 SE jest już dostępny na naszym rynku w cenie 599 zł, w kolorze szarym i zielonym.

Nowy smartfon TCL wyposażony został w ekran IPS o przekątnej 6,82 cala, rozdzielczości HD+ (720 x 1640) i proporcjach 20,5:9. Zdaniem producenta, mimo niskiego zagęszczenia pikseli 263 ppi, zbliżone do kinowych proporcje wyświetlacza idealnie sprawdzą się do oglądania filmów. Dzięki technologii NXTVISION materiały wideo są ulepszane w czasie rzeczywistym, co ma zapewnić czyste kolory, wysoki kontrast i przejrzystość. Urządzenie zapewnia również niespotykane w tym segmencie cenowym rozwiązanie konwersji wideo z SDR do HDR w czasie rzeczywistym, również dla treści pochodzących z serwisów streamingowych. Uzupełnieniem tych zalet są głośniki stereo.

W samym interfejsie również zadbano o rozwiązania, które wykorzystują możliwości dużego wyświetlacza. Jednym z nich jest Smart Floating Window, które pozwala przenieść widok aplikacji do małego okienka i korzystać z niej nawet podczas oglądania ulubionego serialu.

Sercem TCL 20 SE jest ośmiordzeniowy chipset Qualcomm Snapdragon 460 wspierany przez 4 GB pamięci RAM. Pamięć wewnętrzna ma 64 GB, można też dołożyć wymienny nośnik microSD o wielkości do 256 GB.

Sekcje fotograficzną tworzy poczwórny układ aparatów: 16 Mpix (f/1,8) + 5 Mpix (f/2,2, szerokokątny) + 2 Mpix (f/2,4, makro) + 2 Mpix (f/2,4, czujnik głębi). Przedni aparat ma natomiast 8 Mpix (f/2,0).

Według producenta akumulator 5000 mAh ma zapewnić do 17 godzin nieprzerwanego odtwarzania wideo, 154 godziny muzyki lub 20 godzin surfowania po sieci 4G. Bateria zapewnia moc na dwa tygodnie w trybie czuwania po jednym naładowaniu. Dodatkową opcją jest funkcja ładowania wstecznego OTG umożliwiająca łatwe uzupełnienie energii innych gadżetów.

