TCL Nxtpaper łączy najlepsze cechy tabletu i czytnika ebooków

Podczas trwających targów CES 2021 firma TCL zaprezentowała TCL Nxtpaper, czyli nietypowy tablet z Androidem wyposażony w wyświetlacz zbliżony do tych stosowanych w czytnikach ebooków.

TCL Nxtpaper zamiast klasycznego panelu LCD wykorzystuje technologię NCVM, zaprezentowaną przez producenta po raz pierwszy podczas zeszłorocznych targów IFA. Pod wieloma względami przypomina ona panele e-ink wykorzystywane w czytnikach ebooków. Dotyczy to przede wszystkim tego, że nie wymaga podświetlenia, a zamiast tego do doświetlenia treści możemy wykorzystać światło zastane - czy to słoneczne, czy sztuczne. Pozwala to wyeliminować wydzielanie światła niebieskiego, a co za tym idzie, znacząco ograniczyć zmęczenie oczu podczas długiego obcowania z ekranem. W porównaniu z LCD panele NCVM mają być także znacznie bardziej energooszczędne oraz cieńsze. W zestawieniu z e-papierem zyskujemy natomiast bogatą paletę kolorów oraz wyższą rozdzielczość.

Ekran zastosowany w modelu TCL Nxtpaper ma oferować przekątną 8,88" oraz rozdzielczość 1440 x 1080 pikseli. Oprócz tego na pokładzie znajdziemy ośmiordzeniowy procesor MediaTek MT8768E, 4 GB RAM oraz 64 GB pamięci wewnętrznej. Dzięki wspomnianej już wyższej efektywności energetycznej matrycy NCVW zastosowany tu akumulator 5500 mAh ma gwarantować nawet 400 godzin w trybie czuwania. Całość ma pracować pod kontrolą pełnego Androida 10.

TCL Nxtpaper trafi do sklepów już w kwietniu w cenie 349 euro (ok. 1570 zł).

Zobacz: TCL 20 5G i TCL 20 SE debiutują na CES 2021

Zobacz: TCL szturmuje polski rynek smartfonów, wkrótce zadebiutuje u nas model z 5G

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: TCL

Źródło tekstu: TCL