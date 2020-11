TCL wprowadza nowe telewizory i soundbary, wchodzi w duże AGD

Marka TCL jest w Polsce znana z telewizorów z Android TV i sprzętu audio. Niedawno wprowadziła na polski rynek smartfony i zaczyna na rynku dużego AGD. TCL właśnie pokazał najnowsze telewizory i sprzęt audio. W 2021 roku zobaczymy nie tylko pierwszy telefon TCL z 5G, ale również innowacyjne pralki.

2021 rok był dla TCL trudny, ale nie można powiedzieć, że był zły. Sprzedaż telewizorów TCL w 2020 roku wzrosła w Europie o 35%, natomiast na rynku polskim wzrost wyniósł aż o 78% (o 54% UHD). Na polski rynek wprowadzony został pierwszy na świecie telewizor MINILED X10, a seria QLED C715/C815 spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem. W listopadzie TCL wprowadził na polski rynek nowe modele telewizorów z serii TCL P81, TCL P71 oraz TCL P615. Wszystkie modele mają cienkie obudowy i złącza tak umieszczone, by można było je powiesić jak najbliżej ściany – wszystkie gniazdka są skierowane na boki.

Seria P81 to telewizory 4K HDR PRO w bardzo cienkich, metalowych obudowach i z opatentowanym przez firmę TCL algorytmem Motion Estimation/Motion Compensation (MEMC) Motion Clarity PRO. Telewizory są wyposażone także w system Dolby Vision HDR10 oraz Dolby Atmos, dzięki którym widzowie mogą w pełni docenić starania twórców filmowych. Seria P81 dostępna jest z ekranami o przekątnej 50”, 55” i 65”. Najpopularniejszy 55-calowy model kosztuje 2499 zł. TCL poleca ten model także do grania na PlayStation 5 i Xbox Series X.

Ekrany serii P71 charakteryzują się wysokim kontrastem, żywymi kolorami i odwzorowaniem najdrobniejszych szczegółów. Jest to zasługa zastosowania najnowszego standardu wyświetlania treści 4K UHD HDR. Do poprawy jakości obrazu seria P71 wykorzystuje algorytm Micro Dimming, który w celu dostosowania jasności analizuje sto oddzielnych stref obrazu. Warto zaznaczyć, że ta seria ma wbudowane odbiorniki Chromecast, co znacznie ułatwia streamowanie obrazu i dźwięku. Jego obudowa również została wykonana z metalu, a ramki znacznie zredukowane. Seria P71 dostępna jest z ekranami o przekątnej 43”, 50”, 55”, 65” i 75”. 55-calowy kosztuje 2399 zł.

TCL P615 to telewizor 4K HDR 10 w nieco masywniejszej obudowie. Telewizor wykorzystuje system SMART HDR, by uzyskać efekty podobne do HDR. Tu również działa algorytm Micro Dimming, nie zabrakło dźwięku Dolby Audio. Seria P615 dostępna jest z ekranami o przekątnej 43”, 50”, 55”,65”, 70” i 75. Cena modelu 55-calowego to 2099 zł.

Telewizory TCL w 2021: QD Display i Asystent Google

TCL zapowiedział również sporo innych nowości. Firma zajmuje się również produkcją ekranów dla telewizorów i telefonów w różnych technologiach. Niebawem będziemy mogli kupić także telewizory z ekranami QD Display – podświetlane niebieskimi organicznymi LED-ami, których światło przechodzi przez warstwę zadrukowaną kolorowymi filtrami. Telewizory TCL działają pod kontrolą Android TV. Można do nich podłączyć także kamerę internetową i korzystać z telewizora w telekonferencjach albo zamienić telewizor w wielką ramkę na zdjęcia z Google Photos. Można też do telewizora mówić i sterować nim z użyciem Asystenta Google – ta funkcja jest dostępna już w USA, niebawem będzie działać także po polsku. Czekamy też na nową wersję ekranu domowego Android TV na telewizorach TCL.

Soundbar do każdego telewizora

TCL zaznaczył też, że obecnie większość telewizorów jest sprzedawana w zestawie z soundbarami i coraz większą popularnością cieszą się soundbary z dźwiękiem przestrzennym Dolby Atmos. TCL wprowadził już na polski rynek między innymi nagradzany soundbar RayDanz. TCL ciekawie wykorzystuje tu nasze uszy i przestrzeń, w której znajdują się głośniki, by dać nam poczucie przestrzeni. RayDanz ma też Wi-Fi, może służyć jako samodzielny odtwarzacz muzyki z usług streamingowych i pracować w systemie multiroom. Dziś poznaliśmy trzy nowe modele, które będą świetnym uzupełnieniem telewizorów.

Soundbary TCL z serii TS 8111 pracują w systemie Dolby Atmos 2.1 i mają dwa wbudowane subwoofery. Konstrukcja składa się z ustawionych pod kątem przetworników i reflektorów akustycznych, które kształtują dźwięk. Urządzenie jest w stanie dostarczyć dźwięk kinowy, nie zajmując przy tym dużo miejsca. Głośnik można oczywiście powiesić na ścianie lub postawić pod telewizorem, a także podłączyć do niego źródło dźwięku przez Bluetooth. Soundbar będzie dostępny w Polsce jeszcze w 2020 roku w cenie 899 zł.

TCL TS 6110 to system kina domowego 2.1 z HDMI i bezprzewodowym subwooferem. Soundbar jest wyposażony w wejście HDMI-ARC z obsługą HDMI-CEC, czyli konsumenci potrzebują tylko jednego kabla do podłączenia go z telewizorem. Listwa dźwiękowa uruchamia się automatycznie po uruchomieniu telewizora, a głośność można regulować za pomocą pilota telewizora. Cena tego zestawu to 699 zł, do sklepów trafi jeszcze w 2020 roku.

TCL TS 6100 to prosty soundbar 2.0 z gniazdem HDMI, z obsługą HDMI-ARC i HDMI-CEC. TCL TS 6100 włącza się i wyłącza razem z telewizorem, a jego głośność można regulować za pomocą pilota telewizora. Soundbar został wyposażony w szerokopasmowe głośniki i obudowę, dzięki której dźwięk wychodzący z pojedynczego zestawu głośnikowego jest w stanie wypełnić całe pomieszczenie. Jest tu też odbiornik Bluetooth. Ten soundbar jest już w sklepach, kosztuje 399 zł.

Plaster miodu w pralce

Od jesieni TCL sprzedaje w Polsce także lodówk0-zamrażarki. Cztery modele zostały wprowadzone we wrześniu, z czego dwa to urządzenia typu side-by-side. Nieco później dołączyły do nich kolejne 3 modele, mamy więc już spory wybór lodówko-zamrażarek i różnych pojemnościach i z różnymi wykończeniami. Wszystkie stosują rozwiązania no-frost i spełniają wymagania wysokich klas energetycznych.

Na początku 2021 roku TCL wprowadzi do Polski także pralki. Czekają na nas cztery modele. Każdy z nich może wirować pranie z prędkością nawet 1400 obrotów na minutę. TCL stosuje też innowacyjną konstrukcję bębna – jego powierzchnia ma kształt plastra miodu. Dzięki temu pranie ma być skuteczniejsze i energooszczędne, ale sprawdzimy to w praktyce.



TCL z Piątkiem

TCL stara się przede wszystkim zainteresować klienta, stąd między innymi działania marketingowe w sporcie. W kampaniach TCL będą obecni nowi ambasadorzy – piłkarze z Europy, w tym Krzysztof Piątek. Jest też oczywiście nowa promocja, która potrwa prawie do Bożego Narodzenia. Szczegóły znajdziesz na stronie piatekztcl.pl.

