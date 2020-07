TCL wprowadza do Polski najnowszy telewizor QLED 8K z Android TV

TCL wprowadza na rynek telewizor 8K QLED TV z systemem Android TV. To pierwszy model z serii TCL X91 w Europie.

Najnowszy telewizor 8K QLED z serii X91 ma przekątną 75 cali, aktualnie pożądaną przez klientów szukających dużego obrazu. Ten telewizor ma nam zapewnić realistyczne wrażenia z oglądania i nowe możliwości obsługi, jakie zapewnia sztuczna inteligencja.

Zobacz: TCL planuje telefon z... wysuwanym ekranem

Seria X91 TCL wprowadzi nas w świat 8K. Rozdzielczość ekranu to 7680 x 4320 pikseli. Aktualnie niewiele filmów w rozdzielczości 8K, ale producent zadbał o sposoby podnoszenia rozdzielczości materiałów SD, HD, FHD oraz 4K do pełnego 8K. TCL wykorzystuje sztuczną inteligencję do upscalingu, co daje doskonałe efekty. SI zadba o wyrazistość, kompensację kolorów, kompensację szczegółów i kompensację częstotliwości. Obrazy będą wyglądać wspaniale bez względu na oryginalną rozdzielczość.

Seria X91 jest kolejnym ważnym krokiem rozwijania przez TCL telewizorów w technologii wyświetlania Quantum Dot. […] klienci będą mogli doświadczyć kinowej jakości obrazu i dźwięku w domu

– powiedział Kevin Wang, CEO TCL Industries Holdings Co., Ltd. i TCL.

Zobacz: Google skończy z Android TV. Nowa nazwa systemu to Google TV

Nowoczesna matryca Quantum Dot wyświetla obraz kinowej jakości. Jej szczytowa jasność to aż tysiąc nitów. Ponadto jest w stanie odwzorować wszystkie barwy, które rejestrują kamery filmowe. Na tym polu QLED zostawia w tyle telewizory LED i OLED. Nie zabrakło oczywiście obsługi obrazu HDR PREMIUM 1000. Kolorami będzie można cieszyć się nawet w bardzo jasnym pomieszczeniu.

Zobacz: Test Xiaomi Mi TV 4S 43" - 4K HDR w rozsądnej cenie

Seria X91 jest również wyposażona w systemy Dolby Vision HDR i Dolby Atmos, które pozwalają doświadczyć większego realizmu wizualnego i przestrzeni dźwiękowej. Telewizory z tej linii mają system nagłośnienia firmy Onkyo, obsługujący Dolby Atmos Immersive Audio. Wisienką na torcie jest certyfikat IMAX Enhanced.

Zwieńczeniem serii X91 jest system operacyjny Android TV ze wbudowanym odbiornikiem Chromecast i dostępem do aplikacji z Google Play. Telewizorem można sterować z użyciem pilota lub komend głosowych, które przetworzy Asystent Google. Wysuwana kamerka zaś pozwala prowadzić rozmowy wideo.

Seria QLED 8K X91, wraz z dwoma innymi modelami telewizorów QLED, C71 i C81, stanowią linię telewizorów QLED firmy TCL oferowanej w 2020 roku. Telewizor TCL QLED 8K X91 z ekranem 75 cali wchodzi na Polski rynek od lipca 2020 roku i kosztuje 16 999 zł.