TCL planuje telefon z... wysuwanym ekranem

Zginane smartfony? Składane? Zawijane? A może... takie z wysuwanym ekranem? Taki telefon zaproponuje chiński TCL

Widzieliśmy już najróżniejsze telefony. Samsung, Huawei i Motorola pokazali zginane smartfony, Xiaomi miał taki z zawijanym ekranem. A co jeśli ktoś zainspirował się najnowszym trendem pośród aparatów przednich, czyli wysuwanymi aparatami? TCL chyba właśnie w taki sposób wpadł na pomysł urządzenia z wysuwanym ekranem. Wysuwanym spod pierwszego oczywiście.

Tym bardziej żałujemy, że nie dojdzie do oficjalnego MWC, tam pewnie poznalibyśmy więcej szczegółów dotyczących tego modelu. Sam TCL jest naprawdę dużym producentem elektroniki (telewizorów czy telefonów), jednak znanym głównie w Chinach. Zachodni klient kojarzy raczej Alcatela, Palma i BlackBerry. Do tych marek ma/miał prawa właśnie TCL (w przypadku BlackBerry nie na wszystkich rynkach, w krajach subkontynentu indyjskiego jest to Optiemus Infracom, a w Indonezji - PT BB Merah Putih). Czasami w Europie pojawiają się też zegarki TCL.

Zobacz TCL pokazał swój pierwszy smartfon z 5G. Na CES są też nowe Alcatele

Zobacz Czy to już definitywny koniec BlackBerry? Firmie TCL jeżynka przestała smakować…

Źródło tekstu: cnet, wł