Xiaomi Mi 10T i Mi 10T Pro dostają Androida 11

Ostatnio pisaliśmy o Sony, Samsungu i Nokii. Tym razem z Androida 11 mogą się cieszyć natomiast posiadacze smartfonów Xiaomi Mi 10T i Mi 10T Pro.

Zwykle chwaląc poszczególne marki za aktualizacje piszemy o fińskiej Nokii, rzadziej o japońskim Sony. Xiaomi to natomiast producent, który zdecydowanie nie słynie z szybkich i bezbłędnych aktualizacji. Co roku Chińczycy mają problemy z uaktualnieniem któregoś ze swoich urządzeń. W najgorszym razie muszą się do tego zabierać po kilka razy. Tym razem jednak wszystko przebiega zgodnie z planem. Android 11 dla smartfonów Xiaomi Mi 10T oraz Mi 10T Pro już pojawia się w pierwszym kraju poza Chinami. Nie dziwi, że są to Indie, które są zdecydowanie najważniejszym (obok Chin rzecz jasna) rynkiem Xiaomi.

Uaktualnienie ma numer kodowy 12.1.1.0 RJDINXM i zawiera również styczniowe poprawki bezpieczeństwa. Aktualizacja do Androida 11 waży 2,8 GB. Zarówno Xiaomi Mi 10T, jak i Mi 10T Pro mają Snapdragona 865, akumulator 5000 mAh i mogą mieć 8 GB RAM. W przypadku lepszego modelu w najdroższej wersji klient otrzyma jednak 256 GB pamięci wbudowanej zamiast 128 GB, natomiast główny sensor aparatu głównego ma 108 Mpix zamiast 64 Mpix.

Źródło tekstu: adimorahblog