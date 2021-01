Xiaomi Black Shark 4 przechodzi certyfikację

Najnowszy smartfon gamingowy chińskiego producenta przeszedł właśnie certyfikację. Oznacza to, że premiera jest tuż za rogiem.

Xiaomi nie rezygnuje z walki o segment telefonów dla graczy mimo tego, że kolejny rok dominacja tajwańskiego Asusa wydaje się tam być niezagrożona. To niewielki rynek, ale obłożony jest dużą marżą. Nie dziwota, że jest kuszący. Tym razem do walki Chińczycy wystawią telefon Black Shark 4. O urządzeniu wiedzieliśmy już wcześniej, jednak dopiero teraz przeszło ono obowiązkowy proces certyfikacyjny przed agencją TENAA. Oznacza to, że premiera jest naprawdę za rogiem. Niestety, chińska agencja regulująca rynek nie odkryła przed nami całkowitej specyfikacji smartfonu.

Wiemy jednak, ze wyświetlacz będzie miał 6,67 cala. Do kompletu dostaniemy 8 GB RAM, jednak najpewniej będą też inne warianty różniące się pamięcią. Sercem modelu będzie oczywiście flagowy układ Qualcommu, czyli Snapdragon 888. Akumulator będzie miał z kolei pojemność 4500 mAh. Xiaomi zapewni tutaj możliwość szybkiego ładowania 120 W. Grubość telefonu wyniesie 10,3 mm. Smartfon powinien oficjalnie zadebiutować jeszcze w tym kwartale.

Zobacz: Xiaomi pozywa władze USA

Zobacz: Huawei, Xiaomi, Tencent i wiele innych chińskich firm tworzy sojusz

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: sparrowsnews, wł