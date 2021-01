Huawei, Xiaomi, Tencent i wiele innych chińskich firm tworzy sojusz

W Chinach zawiązał się właśnie bardzo duży i wpływowy sojusz, który ma pomóc uniezależnić kraj od amerykańskich wpływów w sektorze układów.

Donald Trump przestał być prezydentem USA, a sygnały płynące z nowej administracji pozwalają na spojrzenie w przyszłość z optymizmem. To nie wystarcza jednak do tego, by Chińczycy uznali, że można wrócić do dawnych stosunków. Pewnych rzeczy się już nie zmieni - Chiny coraz bardziej będą dążyły do uniezależnienia się od Amerykanów. Jednym z najważniejszych sektorów są półprzewodniki. Aż dziewięćdziesiąt chińskich firm przystąpiło do sojuszu, który ma na celu stworzenie z Chin równorzędnego konkurenta na rynku układów. To ruch bezpośrednio wymierzony w dominację tajwańskiego TSMC, który jest zbyt zależny od kaprysów władz USA.

Kto należy do sojuszu? Zobaczymy tam takie firmy jak Huawei, HiSilicon, Xiaomi, Datang Semiconductor, Unichip Microelectronics, Zhanrui Communication, ZTE Microelectronics, SMIC, Datang Mobile, China Mobile, China Unicom, ZTE i Tencent. O ile Huawei jest znany ze swoich problemów z USA, to obecność Xiaomi w tym gronie nie była tak oczywista. Donald Trump na koniec swojej prezydentury uderzył jednak i w tego producenta. Jak widać woli on na wszelki wypadek dmuchać na zimne.

Źródło tekstu: huaweicentral, wł