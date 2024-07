Widzieliśmy nowe Samsungi. Flip 6, Fold 6, Budsy i Watche bez tajemnic

Lipcowe Unpacked od Samsunga przyniosło nam zalew nowości od koreańskiego producenta. Trochę nas zachwycili, trochę pomarudziliśmy, ale jednej rzeczy zdecydowanie nam brakowało.

Już wszystko jasne. Embarga prasowe spadły, czas opowiedzieć Wam o nowościach od Samsunga, które trafiły w nasze ręce na kilka dni przed premierą. Razem z Anią Rymszą mieliśmy okazję sprawdzić jak zapowiadają się te sprzęty. Jak to przy premierze Samsunga, obyło się bez wielkich rewelacji, choć nie zawsze trzeba to poczytać za krytykę. Tym bardziej, że niektóre bardziej widoczne zmiany mogą budzić kontrowersje.

Budsy 3 mają nowy(?) kształt

Jeśli byliście na bieżąco z przeciekami to możemy Wam śmiało potwierdzić, że nowe Budsy 3 oraz wersja 3 Pro przeszły sporą metamorfozę. Pytanie jednak czy można mówić tu o zupełnie nowym kształcie, bo jeśli spojrzycie na półki sklepowe podobnych rozwiązań u konkurencji nie trzeba będzie długo szukać. Nowy kształt jednak Budsów złapał jednak także plusy podczas pierwszego kontaktu z tymi słuchawkami. Szczegóły poznacie poniżej w materiale wideo.

W kwestii podobieństw do konkurencji, w sieci dało się spotkać głosy także w sprawie Watchy. Nowy Samsung Galaxy Watch 7 i Watch Ultra to przedstawiciele dwóch, różnych stylów. “Siódemka” kontynuuje lifestyle’ową linię typową dla codziennego, miejskiego użytku. Za to duża (tarcza to 47 mm, a waga prawie 100 g) Ultra trafi w serca fanów górskich wycieczek oraz… nurkowania. W tym przypadku odporność jest na poziomie 10 ATM.

Samsung pokazał też nowe Flipy i Foldy. Te pierwsze, po zmianach w aparatach, chłodzeniu i dodaniu najnowszego Snapdragona 8 Gen 3 for Galaxy pretendują do miana flagowców, choć moim zdaniem zewnętrzny ekran wciąż jest zbyt ograniczony pod kątem funkcjonalności. Ale i tak chętnie wezmę go na dłużej w ręce.

Ani za to przypadł do gustu Fold, który nie tylko ponownie zrzucił kilkanaście gramów, ale też pokazał, że można go dostać nie tylko w biznesowych czerniach, szarościach czy granatach, ale także stylowym różu. Wszystko pięknie, tylko oba telefony mogą w Polsce mieć jeden, zasadniczy problem – ich ceny stawiają je dość wysoko na półkach. Szczegóły na temat cennika wszystkich zaprezentowanych dziś sprzętów znajdziecie poniżej.

Na koniec trzeba też wspomnieć o jednym nieobecnym na polskim pokazie sprzętów Samsunga. Galaxy Ring, czyli smartpierścionek na razie nie trafi na nasze podwórko. A szkoda, choć patrząc na pierwsze wyceny możemy zrozumieć z czego wynikała taka decyzja.

Samsung Galaxy Z Flip 6 - specyfikacja

lipiec 2024 187 g, 6.9 mm grubości 12 GB RAM 512 GB, (opcje: 256 GB) LTE do 2000Mbps 50 Mpix + 12 Mpix + 10 Mpix 6.7" - Dynamic AMOLED (1080 x 2640 px, 426 ppi) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 3,39 GHz Android v.14.0 4000 mAh, USB-C

Samsung Galaxy Z Fold 6 - specyfikacja

lipiec 2024 239 g, 5.6 mm grubości 12 GB RAM 1000 GB, (opcje: 512 GB, 256 GB) LTE do 2000Mbps 50 Mpix + 12 Mpix + 10 Mpix + 4 Mpix + 10 Mpix 7.6" - Dynamic AMOLED (1856 x 2160 px, 375 ppi) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 3,39 GHz Android v.14.0 4400 mAh, USB-C

Źródło zdjęć: Telepolis, Bartek Grzankowski