Wiadomości

W świętokrzyskim maszt telekomunikacyjny runął na szlak. To nie był wypadek

A tak przynajmniej sugeruje Grzegorz Skiba, wójt gminy Górno. Jak twierdzi, wszystko wskazuje na to, że śruby mocujące konstrukcję masztu do podłoża zostały celowo odkręcone przez nieznanych sprawców.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:22
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
9
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
W świętokrzyskim maszt telekomunikacyjny runął na szlak. To nie był wypadek
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Cała sytuacja wedle opisu miała mieć miejsce w miejscowości Krajno Pierwsze, należącej do gminy Górno. Problem w tym, że wedle map BTS w miejscowości tej nie znajduje się żaden nadajnik. Możliwe więc, że wójt się pomylił i chodzi o nadajnik umieszczony w innej wsi, co nie byłoby wcale dziwne, ponieważ ze zdjęć wynika, że obiekt ten znajduje się daleko od zabudowań. 

Dalsza część tekstu pod wideo
Huawei WATCH GT Runner 2 Najlepszy zegarek jaki testowałem teraz w promocji

Zawalił się maszt telekomunikacyjny

Z wyżej wspomnianego powodu nie można jednoznacznie ustalić, do którego z operatorów należała ta konkretna konstrukcja. Wysłaliśmy w tej sprawie do nich stosowne zapytania. Na chwilę obecną wiadomo jedynie, że maszt nie należał do T-Mobile, ani Play, oraz nadajniki tych sieci się na nim nie znajdowały.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon OUKITEL WP200 Pro 5G 24GB/1TB 6.7" 120Hz Szary
Smartfon OUKITEL WP200 Pro 5G 24GB/1TB 6.7" 120Hz Szary
0 zł
2599 zł - najniższa cena
Kup teraz 2599 zł
Smartfon DOOGEE S61 6/64GB 6" Transparent
Smartfon DOOGEE S61 6/64GB 6" Transparent
0 zł
549 zł - najniższa cena
Kup teraz 549 zł
Telefon MYPHONE 7340 Czarno-srebrny
Telefon MYPHONE 7340 Czarno-srebrny
0 zł
169 zł - najniższa cena
Kup teraz 169 zł
Advertisement

Sam maszt miał mieć 50 metrów wysokości i runął w pobliżu szlaku turystycznego. Na całe szczęście nic nikomu się nie stało. Jak twierdzi wójt, śruby podtrzymujące go miały zostać odkręcone. Mamy tu więc do czynienia z potencjalnie celowym działaniem. 

Niepokojące są także komentarze na Facebooku pod wpisem wójta, które wyrażają zadowolenie takim stanem rzeczy. Na całe szczęście w całym tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Zaktualizujemy wpis, kiedy tylko poznamy więcej szczegółów na temat sprawy. 

Image
telepolis
maszt telekomunikacyjny Zawalony maszt telekomunikacyjny
Źródła zdjęć: Grzegorz Skiba/ Facebook
Źródła tekstu: Grzegorz Skiba/ Facebook