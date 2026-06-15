W świętokrzyskim maszt telekomunikacyjny runął na szlak. To nie był wypadek

Cała sytuacja wedle opisu miała mieć miejsce w miejscowości Krajno Pierwsze, należącej do gminy Górno. Problem w tym, że wedle map BTS w miejscowości tej nie znajduje się żaden nadajnik. Możliwe więc, że wójt się pomylił i chodzi o nadajnik umieszczony w innej wsi, co nie byłoby wcale dziwne, ponieważ ze zdjęć wynika, że obiekt ten znajduje się daleko od zabudowań.

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Zawalił się maszt telekomunikacyjny

Z wyżej wspomnianego powodu nie można jednoznacznie ustalić, do którego z operatorów należała ta konkretna konstrukcja. Wysłaliśmy w tej sprawie do nich stosowne zapytania. Na chwilę obecną wiadomo jedynie, że maszt nie należał do T-Mobile, ani Play, oraz nadajniki tych sieci się na nim nie znajdowały.

Sam maszt miał mieć 50 metrów wysokości i runął w pobliżu szlaku turystycznego. Na całe szczęście nic nikomu się nie stało. Jak twierdzi wójt, śruby podtrzymujące go miały zostać odkręcone. Mamy tu więc do czynienia z potencjalnie celowym działaniem.