Coś poszło nie tak podczas migracji klientów. Awaria w VeloBank

Na stronie Facebookowej banku możemy przeczytać dość lakoniczne oświadczenie:

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Zakończyliśmy migrację 0,5 mln klientów Citi Handlowego do VeloBanku. Proces przebiegł zgodnie z planem, choć przy tej skali mogą wystąpić przejściowe utrudnienia w części funkcji aplikacji (...) Pracujemy nad szybkim przywróceniem pełnej dostępności. Będziemy informować o postępie prac. Środki, dane i operacje klientów pozostają bezpieczne

To nie mogło pojawić się na stronie samego banku, ponieważ ona również nie działa.

Awaria w VeloBanku

Klienci skarżą się na całkowity brak dostępu do konta z wykorzystaniem sieci. Trudno więc tu mówić o tym, że wszystko poszło zgodnie z planem. Awaria trwa od godzin porannych. Dobra wiadomość jest taka, że trwają prace nad rozwiązaniem problemu.