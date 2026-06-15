Coś poszło nie tak podczas migracji klientów. Awaria w VeloBank
W ten weekend miała miejsce migracja ponad pół miliona klientów Citi Handlowego do VeloBanku. Najwyraźniej nie odbyła się ona bez przeszkód, ponieważ dziś wiele usług VeloBank nie działa.
Na stronie Facebookowej banku możemy przeczytać dość lakoniczne oświadczenie:
Zakończyliśmy migrację 0,5 mln klientów Citi Handlowego do VeloBanku. Proces przebiegł zgodnie z planem, choć przy tej skali mogą wystąpić przejściowe utrudnienia w części funkcji aplikacji (...) Pracujemy nad szybkim przywróceniem pełnej dostępności. Będziemy informować o postępie prac. Środki, dane i operacje klientów pozostają bezpieczne
To nie mogło pojawić się na stronie samego banku, ponieważ ona również nie działa.
Awaria w VeloBanku
Klienci skarżą się na całkowity brak dostępu do konta z wykorzystaniem sieci. Trudno więc tu mówić o tym, że wszystko poszło zgodnie z planem. Awaria trwa od godzin porannych. Dobra wiadomość jest taka, że trwają prace nad rozwiązaniem problemu.
Co więcej, ci klienci, którym udało się zalogować, do banku narzekają na to, że usługi nie działają poprawnie i np. przelewy nie dochodzą, lub nie można ich poprawnie wykonać.