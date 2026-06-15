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Coś poszło nie tak podczas migracji klientów. Awaria w VeloBank

W ten weekend miała miejsce migracja ponad pół miliona klientów Citi Handlowego do VeloBanku. Najwyraźniej nie odbyła się ona bez przeszkód, ponieważ dziś wiele usług VeloBank nie działa.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:21
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Coś poszło nie tak podczas migracji klientów. Awaria w VeloBank
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Na stronie Facebookowej banku możemy przeczytać dość lakoniczne oświadczenie:

Dalsza część tekstu pod wideo

Zakończyliśmy migrację 0,5 mln klientów Citi Handlowego do VeloBanku. Proces przebiegł zgodnie z planem, choć przy tej skali mogą wystąpić przejściowe utrudnienia w części funkcji aplikacji (...) Pracujemy nad szybkim przywróceniem pełnej dostępności. Będziemy informować o postępie prac. Środki, dane i operacje klientów pozostają bezpieczne

To nie mogło pojawić się na stronie samego banku, ponieważ ona również nie działa.

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Awaria w VeloBanku

Klienci skarżą się na całkowity brak dostępu do konta z wykorzystaniem sieci. Trudno więc tu mówić o tym, że wszystko poszło zgodnie z planem. Awaria trwa od godzin porannych. Dobra wiadomość jest taka, że trwają prace nad rozwiązaniem problemu. 

Co więcej, ci klienci, którym udało się zalogować, do banku narzekają na to, że usługi nie działają poprawnie i np. przelewy nie dochodzą, lub nie można ich poprawnie wykonać. 

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Źródła zdjęć: lukasz_wojcik / Shutterstock.com
Źródła tekstu: RMF24