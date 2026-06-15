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Nju światłowód przyspiesza. Orange dorzuca 1 Gb/s i uderza w konkurencję

Szybki Internet przestaje być luksusem, a staje się standardem. Orange właśnie podnosi poprzeczkę w nju mobile, oferując światłowód o prędkości nawet 1 Gb/s.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 16:05
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Nju światłowód przyspiesza. Orange dorzuca 1 Gb/s i uderza w konkurencję
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Gigabit w cenie, która nie straszy

Nowa oferta nju światłowodu to maksymalnie 1 Gb/s pobierania i do 300 Mb/s wysyłania danych. Miesięczny koszt wynosi tylko 69 zł, a jeśli korzystasz już z nju subskrypcji – zapłacisz o 3 zł mniej. W efekcie można zejść do poziomu 67 zł miesięcznie za pakiet usług.

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Co ważne, nie ma tu długoterminowych zobowiązań. Umowa jest na czas nieokreślony, więc możesz zrezygnować w dowolnym momencie. Jednorazowa opłata instalacyjna wynosi 50 zł, a w przypadku domów jednorodzinnych trzeba doliczyć 20 zł miesięcznie.

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Co daje 1 Gb/s w praktyce?

Na papierze wygląda to imponująco, ale jeszcze lepiej wypada w codziennym użytkowaniu. Przy takiej prędkości:

  • film w jakości SD pobierzesz w około 8 sekund,
  • pobranie filmu FullHD zajmie około 40 sekund,
  • materiał 4K pobierze się w niecałe 3,5 minuty,
  • gra o wadze 50 GB trafi na dysk w około 7 minut.
Nju światłowód przyspiesza. Orange dorzuca 1 Gb/s i uderza w konkurencję

To poziom, który spokojnie wystarcza nawet najbardziej wymagającym użytkownikom. Streaming 4K, wideokonferencje w wysokiej jakości czy granie w chmurze nie stanowią żadnego problemu. Co więcej, kilka urządzeń może działać jednocześnie bez zauważalnych spadków prędkości.

Stabilność ważniejsza niż sama prędkość

Światłowód to nie tylko liczby. Technologia oparta na przesyle danych za pomocą światła gwarantuje stabilność połączenia i niskie opóźnienia. W praktyce oznacza to brak zacięć, buforowania i problemów z siecią w godzinach szczytu. Nju korzysta przy tym z infrastruktury Orange oraz innych operatorów, co zwiększa dostępność usługi w wielu lokalizacjach.

Nju światłowód przyspiesza. Orange dorzuca 1 Gb/s i uderza w konkurencję

W ramach abonamentu użytkownik otrzymuje modem FunBox 3.0 z Wi-Fi. Obsługuje on pasma 2,4 GHz i 5 GHz, ma cztery porty Ethernet 1 Gb/s i pozwala podłączyć dodatkowe urządzenia przez USB. Instalacją zajmuje się technik, a cały proces trwa maksymalnie do 3 godzin. Sprzęt jest wypożyczany – po zakończeniu umowy trzeba go zwrócić.

Jeśli chodzi o płatności, możesz liczyć na dużą elastyczność. Da się płacić online, BLIKIEM lub podpiąć kartę do automatycznych opłat.

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Aktualne promocja w Orange
Aktualne promocje w nju mobile
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Źródła zdjęć: Orange, Ilin Sergey / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Orange