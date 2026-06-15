Świetna promocja w nju mobile. Orange dorzuca 500 GB ekstra

Pół terabajta w nju

Pomarańczowy operator przygotował niespodziankę dla osób planujących zmianę sieci. Jeśli od dziś do 28 czerwca 2026 roku zdecydujesz się na nową umowę w nju mobile, otrzymasz dodatkowe 500 GB Internetu. Bonus będzie ważny przez trzy pełne miesiące. Z oferty mogą skorzystać zupełnie nowi klienci oraz ci, którzy przeniosą swój numer. Promocja obejmuje pakiety nju na abonament oraz nju subskrypcja.

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Darmowa paczka danych przypada na każdy wykupiony przez Ciebie numer. Oznacza to, że przy wyborze oferty w parach zyskujesz 1000 GB. Z kolei w wariancie trio dostaniesz łącznie aż 1500 GB do podziału. Trzeba jednak pamiętać o jednym istotnym wyjątku, o którym wspomina operator. Z opisywanej promocji wykluczony został plan nju internetowy.

Łatwy odbiór darmowych pakietów

Sposób odbioru bonusu zależy od wybranego przez Ciebie wariantu usług. W przypadku klasycznego abonamentu sprawa jest bardzo prosta i bezobsługowa. Pakiet zostanie przyznany do konta automatycznie. Potwierdzenie aktywacji darmowych gigabajtów otrzymasz od sieci zwykłym SMS-em.

Nieco inaczej wygląda to przy wyborze elastycznego wariantu nju subskrypcja, gdzie bonus również przysługuje na każdy zakupiony numer. Tutaj w ciągu 14 dni od aktywacji oferty dostaniesz wiadomość SMS z unikalnym kodem. Następnie musisz zalogować się na swoje konto użytkownika i wpisać otrzymany ciąg znaków w sekcji o nazwie "Twój kod promocyjny".

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