Wiadomości

Świetna promocja w nju mobile. Orange dorzuca 500 GB ekstra

Szukasz nowej oferty komórkowej przed zbliżającymi się wyjazdami? Orange Polska właśnie odpalił świetną promocję dla nowych klientów nju mobile. Możesz bardzo łatwo zgarnąć pokaźną paczkę darmowych gigabajtów.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 11:40
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
3
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Świetna promocja w nju mobile. Orange dorzuca 500 GB ekstra
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Pół terabajta w nju

Pomarańczowy operator przygotował niespodziankę dla osób planujących zmianę sieci. Jeśli od dziś do 28 czerwca 2026 roku zdecydujesz się na nową umowę w nju mobile, otrzymasz dodatkowe 500 GB Internetu. Bonus będzie ważny przez trzy pełne miesiące. Z oferty mogą skorzystać zupełnie nowi klienci oraz ci, którzy przeniosą swój numer. Promocja obejmuje pakiety nju na abonament oraz nju subskrypcja.

Dalsza część tekstu pod wideo

Darmowa paczka danych przypada na każdy wykupiony przez Ciebie numer. Oznacza to, że przy wyborze oferty w parach zyskujesz 1000 GB. Z kolei w wariancie trio dostaniesz łącznie aż 1500 GB do podziału. Trzeba jednak pamiętać o jednym istotnym wyjątku, o którym wspomina operator. Z opisywanej promocji wykluczony został plan nju internetowy.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Stojak pod sztangę MARBO SPORT MH-S204
Stojak pod sztangę MARBO SPORT MH-S204
0 zł
509.16 zł - najniższa cena
Kup teraz 509.16 zł
Hula hop HMS HHM15 Zielony + pas wyszczuplający BR163 Czerwony
Hula hop HMS HHM15 Zielony + pas wyszczuplający BR163 Czerwony
0 zł
139.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 139.99 zł
Zamrażarka SMITH&BROWN SZCF-252-WE3
Zamrażarka SMITH&BROWN SZCF-252-WE3
-110.14 zł
1159.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1049.85 zł
Advertisement

Łatwy odbiór darmowych pakietów

Sposób odbioru bonusu zależy od wybranego przez Ciebie wariantu usług. W przypadku klasycznego abonamentu sprawa jest bardzo prosta i bezobsługowa. Pakiet zostanie przyznany do konta automatycznie. Potwierdzenie aktywacji darmowych gigabajtów otrzymasz od sieci zwykłym SMS-em.

Nieco inaczej wygląda to przy wyborze elastycznego wariantu nju subskrypcja, gdzie bonus również przysługuje na każdy zakupiony numer. Tutaj w ciągu 14 dni od aktywacji oferty dostaniesz wiadomość SMS z unikalnym kodem. Następnie musisz zalogować się na swoje konto użytkownika i wpisać otrzymany ciąg znaków w sekcji o nazwie "Twój kod promocyjny".

Świetna promocja w nju mobile. Orange dorzuca 500 GB ekstra

Zapas czasu na aktywację

Odebrany w ten sposób kod nie musi być wykorzystany od razu. Czas na jego aktywację masz aż do 25 grudnia tego roku. Dzięki temu zapasową paczkę danych możesz uruchomić dokładnie wtedy, gdy będzie Ci najbardziej potrzebna.

Zobacz: Motorola rzuca wyzwanie Samsungowi. Wielki test aparatów w Foldach

Aktualne promocje w Orange
Aktualne promocje w nju mobile
Image
telepolis
nju mobile orange dodatkowe gigabajty 500 GB za darmo nju na abonament nju subskrypcja czerwiec 2026
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Orange
Źródła tekstu: Orange