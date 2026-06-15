TikTok Shop startuje w Polsce. To już dzisiaj

Pod koniec maja TikTok zapowiedział wprowadzenie swojej usługi Shop w Polsce. Ta startuje dzisiaj, czyli 15 czerwca. Od tego dnia Polacy mogą robić zakupy w aplikacji z krótkimi materiałami wideo.

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TikTok Shop w Polsce

Już na start uruchomienie sprzedaży zapowiedziało kilka dużych sklepów i marek, w tym między innymi Empik, Media Markt, Rossmann, Reserved, Samsung, Wedel czy Bakalland.

Wśród dostępnych metod płatności do wyboru są między innymi BLIK, karta płatnicza oraz elektroniczne portfele w postaci Google Pay i Apple Pay. W przyszłości planowane jest też wprowadzenie płatności odroczonych. TikTok podjął współpracę z kurierami DPD i GLS, a także InPostem. To te firmy będą dostarczać przesyłki klientów.

Sprzedaż na TikToku będzie odbywać się na kilka sposobów. Przede wszystkim w aplikacji pojawi się zakładka Shop z ofertami dostosowanymi do każdego użytkownika. Dodatkowo serwis przewiduje też sprzedaż bezpośrednio na filmach oraz transmisjach na żywo.