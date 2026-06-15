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TikTok Shop startuje w Polsce. To już dzisiaj

Stało się. Dzisiaj (15 czerwca) w Polsce ruszył TikTok Shop, czyli platforma e-commerce połączona z serwisem społecznościowym.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:20
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TikTok Shop startuje w Polsce. To już dzisiaj
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Pod koniec maja TikTok zapowiedział wprowadzenie swojej usługi Shop w Polsce. Ta startuje dzisiaj, czyli 15 czerwca. Od tego dnia Polacy mogą robić zakupy w aplikacji z krótkimi materiałami wideo.

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TikTok Shop w Polsce

Już na start uruchomienie sprzedaży zapowiedziało kilka dużych sklepów i marek, w tym między innymi Empik, Media Markt, Rossmann, Reserved, Samsung, Wedel czy Bakalland.

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Wśród dostępnych metod płatności do wyboru są między innymi BLIK, karta płatnicza oraz elektroniczne portfele w postaci Google Pay i Apple Pay. W przyszłości planowane jest też wprowadzenie płatności odroczonych. TikTok podjął współpracę z kurierami DPD i GLS, a także InPostem. To te firmy będą dostarczać przesyłki klientów.

Sprzedaż na TikToku będzie odbywać się na kilka sposobów. Przede wszystkim w aplikacji pojawi się zakładka Shop z ofertami dostosowanymi do każdego użytkownika. Dodatkowo serwis przewiduje też sprzedaż bezpośrednio na filmach oraz transmisjach na żywo.

Co ważne, na TikToku możliwe będzie też kupowanie od zagranicznych sprzedawców, jeśli przewidują oni dostawy do Polski.

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Źródła zdjęć: Thaspol Sangsee / Shutterstock.com
Źródła tekstu: oprac. własne