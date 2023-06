Wyłączyli Wi-Fi. Ludzie rzucili się sobie do gardeł

Publiczne Wi-Fi w bibliotekach jest jednym ze sposobów stosowanych przez władze w walce z wykluczeniem cyfrowym, ale w dystrykcie 8 w San Francisco stało się przedmiotem publicznego sporu. Niektórzy mieszkańcy okolicy uznali, że ogólnodostępna sieć przyciąga bezdomnych i postanowili wymusić jej wyłączenie.

Po kontakcie z miejskim nadzorcą, Rafaelem Mandelmanem, społeczność dopięła swego. Biblioteka Eureka Valley, bo o niej tu mowa, ugięła się i zdecydowała na wyłączenie darmowego dostępu do internetu w godzinach nocnych. Ale sprawa nie przestaje budzić kontrowersji.

Z dostępnej w sieci dokumentacji wynika, że postawiono ultimatum: albo biblioteka zainwestuje w 24-godzinną ochronę, albo będzie musiała Wi-Fi wyłączyć. Wybrała opcję numer dwa.

Public records show SF city Supervisor Mandelman plotting with residents to shut down wireless internet at public libraries to get rid of homeless people who rely on it, despite being told by the library that it is critical for equal access to Internet and has no impact on crime. pic.twitter.com/MsKh4JZRsm