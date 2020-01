Testy 5G w... Ugandzie. To trzecie państwo w Afryce z 5G

5G powoli wkracza również do Afryki. Ugandyjski operator MTN rozpoczął testy sieci w nowym standardzie, w czym pomaga mu firma ZTE. 5G pozwoli przede wszystkim dostarczyć szybki internet w miejscach, gdzie nie dociera światłowód.

O tym, że sieci 5G to nieunikniona droga rozwoju telekomunikacji, wiedzą nie tylko kraje wysoko uprzemysłowione, ale także te, w których technologie są słabiej rozwinięte. Testy 5G ruszyły w Ugandzie, wschodnioafrykańskim kraju, którego ekonomia bazuje na rolnictwie i hodowli, a wielu mieszkańców wciąż nie ma dostępu do prądu.

Operator MTN Uganda ogłosił start testów 5G w miniony piątek, 17 stycznia. Infrastrukturę niezbędną do działania sieci dostarczyła chiński firma ZTE, ale cały projekt ma też wsparcie ugandyjskiego rządu.

Podczas oficjalnego ogłoszenia testów 5G, premier tego kraju, Ruhakana Rugunda, oświadczył, że jego rząd będzie wspierał rozwój nowych technologii, pod warunkiem, że rozwiążą one ludzkie wyzwania i uczynią życie łatwiejszym i niedrogim. Wyraził też nadzieję, że technologie takie jak 5G przyspieszą ekonomiczny rozwój kraju.

- Jeśli zaakceptujemy tę technologię, nasz kraj będzie najlepszy w Afryce – wtórował mu Godfrey Mutabazi z ugandyjskiej Komisji Komunikacji, zauważając, że Uganda jest pierwszym krajem w Afryce Wschodniej, który ma technologię 5G, a trzecim w Afryce po RPA i Nigerii.

Operator, który prowadzi testy, ma poważne plany wobec nowej technologii. - W ciągu najbliższych dwóch do trzech lat rozpoczniemy masowe komercyjne wdrażanie tej technologii - powiedział Wim Vanhelleputte, CEO MTN Uganda. Zauważył przy tym, że rozwiązania takie jak telemedycyna staną się łatwiejsze, gdy dostępne będzie połączenie w czasie rzeczywistym. Dla operatora sieć 5G to prostszy sposób na dostarczenie internetu o wysokiej przepustowości niż prowadzenie kabli światłowodowych do każdego budynku.

Na zdjęciu otwierającym: Premier Ugandy Ruhakana Rugunda podaje rękę robotowi sterowanemu przez sieć 5G podczas oficjalnego startu testów 5G w Kampali, stolicy Ugandy.

