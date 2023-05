Samsung podrabia Chińczyków? BOE idzie do sądu

Sądowe wojny patentowe nie są niczym nowym w świecie technologii. Tym razem znany producent wyświetlaczy BOE pozwał Samsunga. To kolejny odcinek wojny obu firm.

BOE i Samsung to dwaj najwięksi wytwórcy wyświetlaczy do telefonów. Szczególnie mocno konkurują ze sobą o zamówienia od Apple'a. Amerykański producent coraz bardziej stawia na Chińczyków z BOE. W styczniu pojawiły się doniesienia, że Apple postanowił właśnie dzięki BOE jeszcze bardziej uniezależnić się od Samsunga. BOE ma być głównym dostawcą wyświetlaczy do iPhone'ów do 2024.

BOE pozywa Samsunga za patenty

Koreańczycy natomiast poskarżyli się w USA, że niektóre nieautoryzowane serwisy korzystają właśnie z wyświetlaczy BOE. Stosunki między obiema firmami są zatem... niezbyt dobre. W biznesie nie ma sentymentów między dwoma graczami, ale tutaj zagrożone są najważniejsze interesy obu producentów.

Tym razem zaatakował BOE. Chińczycy postanowili wykorzystać przewagę pozywania w kraju ojczystym i złożyli łącznie osiem pozwów. Dwa z nich dotyczą jednak innej firmy, to chiński sklep internetowy JD.com. Możliwe zatem, że BOE uznał, że skoro już składa jedne pozwy, to dorzuci i kolejne.

O co dokładnie chodzi? Sąd w Chongqingu zadecyduje czy Samsung naruszył patenty należące do BOE przy produkcji swoich wyświetlaczy. Nie należy się jednak spodziewać szybkiego wyroku. Następny etap postępowania sądowego będzie miał miejsc w sierpniu... 2024.

