Młode głowy w sieci: Jak social media wpływają na rozwijające się mózgi?

Niewidzialna siła algorytmów

Choć może to brzmieć jak scenariusz filmu science-fiction, sposób, w jaki serwisy społecznościowe podają nam treści, ma bezpośredni wpływ nie tylko na to, co myślimy, ale dosłownie na strukturę i funkcjonowanie naszych mózgów. Nie chodzi tu o żadne "magiczne fale", lecz o precyzyjnie zaprojektowane mechanizmy, które angażują naszą uwagę i stymulują określone reakcje. Problem w tym, że wciąż większość z nas ma niewielką świadomość tych procesów.

Szczególna wrażliwość młodych umysłów

O ile dorośli również podlegają tym wpływom, o tyle szczególnie narażone są dzieci i młodzież. Ich mózgi wciąż intensywnie się rozwijają. Jak czytamy w materiałach Fundacji Orange, w okresie dojrzewania (między 12. a 18. rokiem życia) zachodzą kluczowe zmiany w obszarach odpowiedzialnych za emocje, zdolność samokontroli oraz podejmowanie decyzji. Co istotne, kora przedczołowa, kluczowa dla planowania, przewidywania konsekwencji i kontroli impulsów, osiąga pełną dojrzałość dopiero około 25. roku życia.

Oznacza to, że młodzi ludzie, z jeszcze nie w pełni ukształtowanymi mechanizmami samoregulacji, są bardziej podatni na uzależniający charakter mediów społecznościowych, presję grupy rówieśniczej online czy negatywne porównania społeczne.

Czas na świadomą dyskusję, nie zakazy

Czy zatem rozwiązaniem jest całkowite odcięcie młodzieży od social mediów? Wielu ekspertów i rodziców zadaje sobie to pytanie. Niektórzy, jak autor wspomnianego wyżej materiału, uważają, że popularny limit wiekowy 13 lat to zdecydowanie za mało, by bezpiecznie wejść w ten skomplikowany świat.

Jednak każdy rodzic podchodzi do wychowania indywidualnie. Zamiast kategorycznych zakazów, kluczowa wydaje się edukacja i otwarta rozmowa. Wartościowym wsparciem mogą być materiały przygotowane przez specjalistów – na przykład dołączony poniżej krótki film Fundacji Orange. Może on stać się doskonałym punktem wyjścia do dyskusji z dzieckiem o zagrożeniach i korzyściach płynących z obecności w sieci, a także do własnych przemyśleń na temat cyfrowej higieny całej rodziny.