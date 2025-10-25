Nie traktujemy bezpieczeństwa poważnie. Wstrząsające statystyki
Alarmujące dane napłynęły z najnowszego raportu. Chodzi o nasze nawyki w sieci i podejście do bezpieczeństwa.
Nie bierzemy bezpieczeństwa na serio
Brytyjska firma DTP Group przeprowadziła ankietę skierowaną do 1000 osób w Wielkiej Brytanii na temat ich nawyków w sieci związanych z używaniem haseł. Wyniki są niepokojące. Aż 80 procent osób używa tych samych haseł na różnych stronach internetowych, z czego 60 proc. korzysta z puli sześciu lub mniej haseł, a 12 proc. stosuje jedno i to samo hasło na wszystkich kontach.
W takiej sytuacji, dla wielu osób wyciek jednego hasła mógłby doprowadzić do całej lawiny włamań i wykradzenia kont. Dane te pokrywają się z globalnymi statystykami. Jak podaje portal Spacelift aż 78 proc. osób na całym świecie przyznaje się do używania tych samych haseł dla wielu swoich kont, a 57 proc. tworzy wariacje starych haseł jeśli jest do tego zmuszonych.
Jest to o tyle niepokojące, bo w roku 2022 doszło do naruszenia bezpieczeństwa aż 24 miliardów loginów i haseł, a zautomatyzowane ataki na konta zdarzają się średnio co 39 sekund. Jeśli chodzi o włamania firmowe, aż 81 proc. sytuacji z nieautoryzowanym dostępem ma miejsce z powodu używania słabych lub recyklowanych haseł.
Statystyki Spacelift.io wykazują, że liczba haseł, którymi musimy teraz średnio zarządzać wzrosła ze 100 w 2020 r. do 250. Wydawałoby się jednak, że w dobie aplikacji do zarządzania haseł i ich generowania, powinniśmy je częściej używać, aby unikać nieprzyjemnych sytuacji. Jednak z raportu Spacelift wynika, że tylko 27 proc. osób (ankietowani pochodzili z USA) wykorzystuje generatory haseł.