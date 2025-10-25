Olbrzymi QLED w śmiesznej cenie. Takie promocje, to ja rozumiem

I tak, to wciąż więcej, niż minimalna krajowa netto. Jednak telewizor kupuje się na lata, a ktoś, kto zarabia minimalną, raczej sięgnie po znacznie mniejszy panel nie tylko z powodu oszczędności, ale i ergonomii. Tu mamy bowiem do czynienia z 85-calową bestią, która potrzebuje naprawdę dużego salonu. Mimo to TCL 85C655 w swoim segmencie wciąż jest telewizorem budżetowym.

TCL 85C655

Oczywiście, jak w każdym telewizorze najważniejszy jest tu wyświetlacz. Jak już wspomniałem mamy tu do czynienia z 85-calową matrycą. Ta została wykonana w technologii QLED, czyli ulepszonym LCD, bo z wykorzystaniem warstwy kropek kwantowych, dzięki którym kolory na nim wyglądają znacznie lepiej, niż na klasycznych panelach tego typu. Rozdzielczość to natomiast typowe 4K będące standardem także w znacznie droższych urządzeniach. Sama matryca pracuje natomiast z częstotliwością 60 Hz i przyzwoitą jasnością 450 nitów.

Oferuje on Wi-Fi, a także złącze optyczne, CI+, Ethernet, a także trzy porty HDMI i trzy porty USB. Nie można także narzekać na głośniki. Te są w systemie 2.1 i oferują moc do 45 W. Całością zarządza natomiast Google TV. Mamy więc dostęp do popularnych serwisów VOD, czy YouTube. A to wszystko za 3999 zł.