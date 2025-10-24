Wiadomości

T-Mobile rozbudowuje magentowe 5G. Teraz jeszcze bliżej Ciebie

Szybki internet mobilny jest dziś ważny dla każdego. T-Mobile robi kolejny krok, by być jeszcze bliżej swoich klientów.

T-Mobile rozbudowuje magentowe 5G. Teraz jeszcze bliżej Ciebie

Nowe stacje 5G Bardziej już działają

T-Mobile nie zwalnia tempa rozwoju. W minionym tygodniu uruchomiono kolejne 11 stacji bazowych w paśmie C-band. Skorzystają na tym mieszkańcy Oleśnicy, Sosnowca, Stalowej Woli i Zgierza. W zasięgu 5G Bardziej znalazły się też Skała i Ziębice.

Docierają do połowy Polski

Sieć T-Mobile 5G Bardziej to już 4387 aktywnych stacji bazowych. Operator podkreśla, że dociera z szybkim sygnałem do ponad połowy populacji Polski. Rozwój infrastruktury trwa, a kolejne miejsca już wkrótce zyskają dostęp do nowoczesnych rozwiązań.

T-Mobile rozbudowuje magentowe 5G. Teraz jeszcze bliżej Ciebie

Jesień pod znakiem lepszego Internetu

T-Mobile komentuje, że choć liście lecą z drzew, to zasięg w Polsce rośnie. Nowe stacje powstały z myślą o tym, by niezależnie od dystansu użytkownicy byli ze sobą bliżej. To się doskonale wpisuje w magentową kampanię pod hasłem #BurzymyBariery. Efektywna łączność 5G zdecydowanie potrafi zbliżać ludzi, pomimo oddalenia geograficznego.

Lepszy zasięg 5G Bardziej również poprawa komfortu. Nowe stacje bazowe zwiększają prędkość Internetu i stabilność połączeń. To także możliwość wykorzystania sieci 5G Bardziej w codziennych czynnościach: od pracy zdalnej po rozrywkę.

Plany na przyszłość

T-Mobile deklaruje, że nie zamierza się zatrzymywać. Celem jest objęcie zasięgiem całego kraju. Operator zapowiada nowe inwestycje i kolejne uruchomienia stacji w najbliższych tygodniach i miesiącach.

