Minimum pół gigabita to standard w co 3. przedsiębiorstwie w Polsce

Klientów szukać trzeba w Internecie

W 2025 r. odsetek osób w wieku 16–74 lata kupujących przez Internet w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniósł 69,7%, tj. o 2,3 p. proc. więcej niż w roku poprzednim — czytamy w raporcie GUS. Takie wzrosty wymagają nieustannej transformacji przedsiębiorstw w stronę świadczenia usług przez Internet.

Dalsza część tekstu pod wideo

W 2025 roku dostęp do Internetu posiadało już 96,2% gospodarstw domowych, w tym aż 100% tych z dziećmi w domu. 73,8% mieszkańców miast kupowało przez Internet i 63,7% osób z terenów wiejskich, a dysproporcja ta z roku na rok maleje.

Firmy coraz bardziej obecne w sieci

W 2025 roku własną stronę internetową miało już ponad 2/3 polskich przedsiębiorstw, a technologie sztucznej inteligencji wspomagające sprzedaż miało już 5% z nich. 55,3% przedsiębiorstw korzystało z chmury obliczeniowej, ale tutaj uwaga — chodzi głównie o usługę poczty elektronicznej. Na przechowywanie plików w chmurze zdecydowało się jedynie co 5. przedsiębiorstwo (21,8%).