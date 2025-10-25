Aplikacje

Microsoft chce przebudować Outlooka. Nie będzie tym samym produktem

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 21:29
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Microsoft chce przebudować Outlooka. Nie będzie tym samym produktem

Outlook czeka kolejna rewolucja. Microsoft szykuje gruntowną przebudowę swojego klienta pocztowego. Ma nie być już tylko programem do czytania maili.

Dalsza część tekstu pod wideo

Outlook od nowa

Jak donosi Tom Warren z The Verge, Microsoft reorganizował właśnie zespół odpowiedzialny za Outlooka, powierzając stery Gauravowi Sareenowi. Nowy lider nie chce już "doklejać" AI do istniejących funkcji, lecz zbudować aplikację od podstaw, tak by stała się cyfrowym asystentem. W wewnętrznym liście Sareen porównał Outlooka do "sobowtóra", który odciąża użytkownika i sprawia, że praca staje się mniej przytłaczająca.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop ASUS Chromebook Plus CX3402CVA-MW0131 14" Core 3 100U 8GB RAM 256GB SSD Chrome OS, Funkcje AI
Laptop ASUS Chromebook Plus CX3402CVA-MW0131 14" Core 3 100U 8GB RAM 256GB SSD Chrome OS, Funkcje AI
0 zł
2339.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2339.99 zł
Laptop ASUS ZenBook DUO UX8406CA-PZ068X 14" OLED Ultra 9-285H 32GB RAM 2TB SSD Windows 11 Professional, Funkcje AI
Laptop ASUS ZenBook DUO UX8406CA-PZ068X 14" OLED Ultra 9-285H 32GB RAM 2TB SSD Windows 11 Professional, Funkcje AI
0 zł
9949 zł - najniższa cena
Kup teraz 9949 zł
Laptop LENOVO ThinkPad P16v Gen 1 16" IPS R9PRO-7940HS 32GB RAM 1TB SSD RTX2000 Ada Windows 11 Professional
Laptop LENOVO ThinkPad P16v Gen 1 16" IPS R9PRO-7940HS 32GB RAM 1TB SSD RTX2000 Ada Windows 11 Professional
0 zł
12199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 12199.99 zł
Advertisement

Wizja zakłada, że klient pocztowy sam będzie czytał wiadomości, proponował odpowiedzi i organizował kalendarz. Aby to osiągnąć, zespół ma pracować w zupełnie innym rytmie – zamiast kwartalnych aktualizacji pojawią się cotygodniowe eksperymenty, a prototypy mają powstawać w kilka dni.

To oznacza, że AI stanie się nie tylko częścią produktu, ale i kultury pracy. "AI nie będzie tylko w naszym produkcie, ono zdefiniuje naszą kulturę i pozwoli nam reagować w odpowiednim tempie na wyzwania codziennego życia" – podkreśla Sareen. Ambicje są wysokie, ale i ryzyko ogromne. Outlook i jego kalendarz to narzędzie, na którym codziennie polegają miliony użytkowników biznesowych, a zbyt mocna ingerencja mogłaby wykoleić codzienny rytm pracy.

Poprzednia próba ujednolicenia – projekt One Outlook – wciąż nie spełniła wszystkich oczekiwań i nie jest w stanie zapewnić lepszej funkcjonalności od klientów poczty, których chce wyprzeć z rynku. Teraz Microsoft chce pójść jeszcze dalej, a Sareen zachęca pracowników do odwagi i porzucenia starych schematów.

Zmiany wpisują się w szerszą falę reorganizacji w firmie, gdzie niemal każdy dział przechodzi transformację pod dyktando AI. Sareen raportuje bezpośrednio do Ryana Roslansky’ego, szefa LinkedIn i obecnie także Office. Obaj muszą przekonać nie tylko klientów, ale i własnych pracowników, że Outlook zbudowany wokół sztucznej inteligencji to właściwy kierunek. Sareen jednak podkreśla, że nie chce jedynie dokleić etykietkę "AI" na siłę, aby wypełnić jakieś korporacyjne parytety, ale pragnie zbudować Outlooka od zera w nowy sposób, zmieniając przy tym podejście do tworzenia aplikacji.

Image
telepolis
aplikacje Microsoft outlook microsoft outlook
Zródła zdjęć: Tada Images / Shutterstock.com
Źródła tekstu: The Verge