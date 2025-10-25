Sprzęt

OnePlus 15: magnetyczne etui z dziurkami, piaskowe i aramidowe

OnePlus oficjalnie pokazał trzy nowe etui magnetyczne dla nadchodzącego flagowca OnePlus 15. Producent odwołuje się do inspiracji przeszłością marki i chwali nowoczesnymi rozwiązaniami. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 21:01
OnePlus pokazał na Weibo trzy zestawy etui dla nadchodzącego OnePlus 15. Każdy z modeli ma wbudowany magnetyczny pierścień, pozwalający na współpracę z nowym typem ładowarek bezprzewodowych, a także innymi akcesoriami, zgodnymi z tym rozwiązaniami, jak portfele czy stojaki.

Pierwsze etui, Sandstone Magnetic Case, przywołuje kultowe, przypominające czarny piasek wykończenie znane z OnePlus One – matowa, chropowata powierzchnia gwarantuje lepszy chwyt i chroni przed odciskami palców. Etui Sandstone pojawiało się również w kolejnych generacjach OnePlusów, stając się jednym z symboli marki.

Drugie etui, nazwane Aramid Fiber Case, to propozycja premium: ultralekka konstrukcja z delikatnie tkaną powłoką z włókna aramidowego podkreśla smukłą sylwetkę telefonu i daje dodatkowe poczucie dużej wytrzymałości. Włókno aramidowe gwarantuje wysoką odporność na ścieranie, rozciąganie czy wysokie temperatury, dobrze więc zabezpieczy szklaną obudowę telefonu.

Najbardziej zaskakuje etui nazwane Magnetic Hole Case. Perforowany tył zapewnia lepsze chłodzenie niż inne etui oraz daje możliwość personalizacji. W otwory w pleckach można wkładać specjalne guziczki, tworząc swoje własne wzory.  

Premiera wszystkich etui została przewidziana na dzień chińskiego debiutu OnePlus 15, czyli 27 października. Globalnej dystrybucji można spodziewać się w listopadzie, a ceny poznamy już po premierze. 

OnePlus zapowiada przejście na standard magnetycznego ładowania Qi2, co pozwoli na korzystanie ze zgodnych z nim akcesoriów innych marek, takich jak Anker. Wiadomo już, że OnePlus 15 wyróżnia się akumulatorem o pojemności aż 7300 mAh, a także ekranem AMOLED z odświeżaniem 165 Hz i potrójnym zestawem aparatów 50 Mpix. Moc do pracy dostarcza Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Zobacz: OnePlus 15 z największą baterią w historii. To już pewne

Zródła zdjęć: OnePlus / Weibo