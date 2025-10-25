Kosmos

Odnaleźli rekordowo szybką asteroidę. Ukryta w Układzie Słonecznym

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 21:57
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Odnaleźli rekordowo szybką asteroidę. Ukryta w Układzie Słonecznym

Astronomowie odkryli asteroidę, która niemal pobiła rekord prędkości w Układzie Słonecznym. Udało się jej pozostać niezauważoną aż do września tego roku.

Dalsza część tekstu pod wideo

Asteroida w cieniu Słońca

Asteroida o nazwie 2025 SC79 jest wyjątkowo szybka – robi okrążenie dookoła słońca w zaledwie 128 dni, co czyni ją drugą najszybszą asteroidą w Układzie Słonecznym. Ma ona 700 metrów długości i jej orbita styka się z orbitą Wenus. Było ją bardzo trudno wykryć, a sztuka ta udała się astronomowi Carnegie Science, Scottowi Sheppardowi, znanemu z poszukiwań księżyców wokół gazowych olbrzymów.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Teleskop SKY-WATCHER BK 1201 EQ3-2 120/1000
Teleskop SKY-WATCHER BK 1201 EQ3-2 120/1000
0 zł
3079.49 zł - najniższa cena
Kup teraz 3079.49 zł
Teleskop CELESTRON Travel Scope 50
Teleskop CELESTRON Travel Scope 50
0 zł
399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 399.99 zł
Teleskop LEVENHUK Blitz 80s Plus
Teleskop LEVENHUK Blitz 80s Plus
0 zł
829.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 829.99 zł
Advertisement

Sheppard wypatrzył asteroidę 27 września 2025 r. o zmierzchu, a skrywała się ona w blasku Słońca. Tego typu asteroidy można ujrzeć wyłącznie pomiędzy wschodem albo zachodem Słońca. Stanowią one również największe zagrożenie na Ziemi, właśnie ze względu na to, jak trudno je wykryć – twierdzi Sheppard.

Choć 2025 SC79 nie zbliży się do Ziemi w przewidywalnej przyszłości, jej odnalezienie podkreśla wagę takich badań dla bezpieczeństwa naszej planety.

Sheppard i jego zespół mają już na koncie odkrycie rekordzisty – asteroidy 2021 PH27, która okrąża Słońce w 113 dni. Oba odkrycia były możliwe dzięki teleskopom w Chile i na Hawajach, w tym Dark Energy Camera oraz obserwatoriom NSF i Carnegie.

Na razie dalsze obserwacje 2025 SC79 muszą poczekać, bo z perspektywy Ziemi obiekt znajduje się za Słońcem. Naukowcy liczą jednak, że kolejne badania ujawnią skład asteroidy, sposób, w jaki znosi ekstremalne temperatury, oraz jej możliwe pochodzenie.

Jak podkreślają badacze, śledzenie takich obiektów to nie tylko kwestia obrony planetarnej. To także klucz do zrozumienia historii Układu Słonecznego i tego, jak grawitacja planet przez miliardy lat kształtowała orbity małych ciał niebieskich.

Image
telepolis
Kosmos nauka asteroida astronomia
Zródła zdjęć: buradaki / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Space.com