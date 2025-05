GTA VI na drugim trailerze. Rockstar znów rozpala emocje fanów

Zwiastun GTA VI trafił do kanałów Rockstar Games w mediach społecznościowych i od razu przyciągnął uwagę fanów serii. Na YouTube w ciągu 2 godzin film wygenerował blisko 10 mln wyświetleń. Nie ma się co dziwić – od publikacji pierwszego trailera minęło już półtora roku! To tylko dowód na to, jak mocno fani wyczekują każdej nowej informacji, mimo że Rockstar od miesięcy igra z ich emocjami.