Laptopy i wiedza: T-Mobile pomaga seniorom

W czasie wszechobecnej cyfryzacji, dostęp do technologii i umiejętność korzystania z niej stają się kluczowe dla pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Niestety, dla wielu seniorów w Polsce ten świat wciąż pozostaje niedostępny. T-Mobile, we współpracy z Fundacją TV Puls „Pod Dębem”, po raz kolejny udowadnia, że można skutecznie przełamywać te bariery, wspierając kolejne 30 domów pomocy społecznej nowoczesnymi laptopami. To kolejny krok w długofalowej strategii, dzięki której do ponad 60 placówek w całej Polsce trafiło już blisko 100 urządzeń, otwierając seniorom drzwi do cyfrowego świata.