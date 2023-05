Samsung testuje One UI 6 z Androidem 14

Za kilka godzin Google oficjalnie pokaże Androida 14. System ten, wraz z interfejsem One UI 6, jest już testowany przez Samsunga.

Dzisiaj, 10 maja 2023 roku, rusza konferencja dla deweloperów Google I/O. Przy okazji wydarzenia poznamy nowości giganta z Mountain View, w tym przede wszystkim kolejną wersję systemu Android, a także nowe urządzenia amerykańskiej firmy.

Zobacz: Google potwierdza: Google Pixel 7a zobaczymy na Google I/O

Zobacz: Google robi to inaczej. Oto Pixel Fold w szczegółach

Samsung testuje One UI 6

Android 14 jest już wewnętrznie testowane przez Samsunga, razem z interfejsem One UI 6. Koreańczycy używają do tego kilku najnowszych flagowców, w tym między innymi modele:

Jak sugeruje SamMobile, taki dobór smartfonów do wewnętrznych testów nowego oprogramowania może wskazywać, że to właśnie te modele jako pierwsze otrzymają aktualizację do One UI 6 i Androida 14. Wydanie finalnej wersji aktualizacji zostanie najpewniej poprzedzone testami zewnętrznymi, dostępnymi dla użytkowników tych urządzeń.

Jak wskazują źródła informacji, są niewielkie szanse na to, że testowane przez Samsunga oprogramowanie jest jednak oparte na One UI 5.1.1, lecz zbieżność dat z oficjalną prezentacją Androida 14 wskazuje, że raczej jest to już One UI 6, oczywiście na wciąż dosyć wczesnym etapie rozwoju.

Zobacz: Masz smartfon Samsung? Zobacz, czy dostaniesz Androida 14 i One UI 6

Zobacz: Samsung pokazał One UI 5 Watch. Ulepszenia w trzech obszarach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / TELEPOLIS.PL

Źródło tekstu: SamMobile