Google potwierdza: Google Pixel 7a zobaczymy na Google I/O

10 maja Google rozpocznie Google O/I – święto programistów, podczas którego poznamy szczegóły nowego Androida, przeglądarki Google Chrome i wielu innych. Poznamy też nowy smartfon Google.

Google zapowiedział ekscytujące wydarzenie na 11 maja 2023 roku. Na grafice, która mu towarzyszy, widzimy zarys nowego smartfonu. Ozdobna belka z aparatem przypomina wykończenie serii Google Pixel 7. Powyżej możesz zobaczyć model Google Pixel 7 Pro, wyposażony w teleobiektyw. Tego elementu brakuje w smartfonie widocznym na zajawce. Obraz jest za to łudząco podobny do renderów przedstawiających smartfon Google Pixel 7a, które nieoficjalną drogą trafiły już do sieci.

Stąd przypuszczenie, że Google India zapowiedział właśnie premierę smartfonu Google Pixel 7a. Zresztą nie ma innego wyjścia – według wszelkich źródeł to jedyny model, nad którym pracuje Google. Nawet potencjalna data premiery krąży w mediach od tygodnia. Tym razem jednak informacja pochodzi z profilu Google India, więc możemy być całkowicie pewni. Padła też wzmianka o sklepie Flipkart – indyjskim konkurencie Amazonu.

Oczywiście jest szansa, że Google Pixel 7a zostanie zaprezentowany 10 maja na otwarciu konferencji Google I/O, a 11 maja to data startu sprzedaży smartfonu w Azji.

Google Pixel 7a – co o nim wiemy?

Przede wszystkim wiemy, że będzie to model relatywnie tani i być może dlatego zapowiada go właśnie indyjski dział Google'a. Cena tego smartfonu wyniesie prawdopodobnie 499 dolarów, czyli około 2 tysięcy złotych. Nie jest to tak duży skok, jak zafundował nam Google Pixel 6a, ale zawsze coś.

Specyfikacja ma obejmować ekran AMILED o przekątnej 6,1 cala i rozdzielczości FullHD+, czytnik linii papilarnych w ekranie i frontowy aparat 8 MPix. Z tyłu ma znaleźć się aparat z matrycą 64 MPix i optyczną stabilizacją obrazu, a obok niego 12-megapikselowy aparat szerokokątny.

Najważniejszy będzie w nim oczywiście czip Tensor G2, projektowany przez Google i produkowany przez Samsunga. Ten sam układ mają pozostałe Pixele 7, ma go dostać także składany Google Pixel Fold. Pixel 7a dostanie także 8 GB RAM-u LPDDR5 i 128 GB pamięci masowej UFS 3.1. Niewiadomą pozostaje akumulator. System operacyjny to oczywiście czyściutki Android.

