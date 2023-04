Google Pixel 7a paraduje na renderach prasowych. Premiera w maju

Google przygotowuje się do premiery swoich tegorocznych smartfonów. Jednym z nich ma być Pixel 7a, którego oficjalna prezentacja może nastąpić podczas majowej konferencji dla deweloperów Google I/O 2023.

Google Pixel 7a to nadchodzący nowy smartfon giganta z Mountain View, który zaoferuje wyposażenie zbliżone do tego, z czym mieliśmy do czynienia w przypadku modelu Pixel 7, a przy okazji będzie tańszy od urządzeń z nieodsłoniętej jeszcze serii Pixel 8. Jeśli wierzyć nieoficjalnym doniesieniom, Pixel 7a będzie miał 6,1-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości FullHD+ i odświeżaniu obrazu z częstotliwością do 90 Hz.

Z ekranem będzie zintegrowany przedni aparat fotograficzny o rozdzielczości 8 Mpix oraz czytnik linii papilarnych. Główny aparat ma mieć rozdzielczość 64 Mpix oraz optyczną stabilizację obrazu (OIS). Towarzyszyć mu będzie 12-megapikselowy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym. Inne źródła podają, że oba aparaty będą miały rozdzielczość 12 Mpix.

Pixel 7a będzie napędzany układem Tensor G2, współpracującym z 8 GB RAM-u LPDDR5 i 128 GB pamięci masowej UFS 3.1. Nie znamy jeszcze pojemności wbudowanej baterii, ale podobno ma się ją dać ładować z mocą do 18 W przewodowo i do 5W bezprzewodowo. Nad całością oczywiście będzie czuwał Android w najczystszej postaci.

Dostępność i cena

Oczekuje się, że Google Pixel 7a zostanie pokazany podczas konferencji I/O 2023, która ruszy 10 maja. Sprzedaż urządzenie może się rozpocząć w USA już dzień później, czyli 11 maja 2023 roku. Amerykańska cena wyniesie prawdopodobnie 499 dolarów (2075 zł).

W czasie zbliżającej się konferencji dla deweloperów Google może również pokazać swojego pierwszego "składaka", czyli smartfon Google Pixel Fold. Nie należy też zapominać, że na początku I/O 2023 Google oficjalnie pokaże światu system Android 14.

