Android 14 wydany w wersji Developer Preview 2. Oto kolejne nowości

Google wydał Androida 14 w wersji Developer Preview 2 przynoszącej kolejne usprawnienia do najnowszego systemu dla smartfonów i tabletów. Ma być bezpieczniej, ładniej, wygodniej i szybciej.

Pierwsza wersja Androida 14 Developer Preview została wydana w lutym, marzec przyniósł DP2, w kwietniu i maju Google udostępni dwie wersje Beta, a w czerwcu i lipcu prowadzone będą prace zmierzające do ustabilizowania wszystkich funkcji. Główne nowości w Androidzie 14 powinniśmy poznać w podsumowaniu na imprezę Google I/O 10 maja, natomiast na premierę w smartfonach trzeba będzie zaczekać do co najmniej trzeciego kwartału.

Android 14 Developer Preview 2 wprowadza sporo zmian, choć nie wiadomo, w jakiej formie zadebiutują w ostatecznej wersji systemu. Nowe funkcje dotyczą łatwiejszej obsługi, większego bezpieczeństwa i dodatkowych opcji personalizacji.

Android 14 – co nowego w Developer Preview 2?

Android 14 będzie się dalej rozwijał pod kątem wygody obsługi na tabletach i składanych smartfonach. W DP2 zostały wprowadzone nowe style z powiększonymi oknami i elementami ekranu, które mają zapewnić większą skalowalność aplikacji i dużą wygodę użytkownikom. Wydano także nowe biblioteki usprawniające pracę rysików.

Zmiany dotyczą także bezpieczeństwa korzystania z aplikacji. Nowością będzie funkcja, w której aplikacjom przyznawany jest dostęp tylko do wybranych obrazów w galerii urządzenia, a nie wszystkich dostępnych multimediów w pamięci.

Android 14 przyniesie także zmiany dotyczące działania procesów w tle. Google obiecuje, że dzięki nim korzystanie z aplikacji będzie płynniejsze, a nowe opcje korzystnie wpłyną na ogólną kondycję systemu, żywotność baterii i wrażenia użytkownika. Aplikacje działające na pierwszym planie mają mieć większą kontrolę nad procesami uruchamianymi w tle przez inne aplikacje. System będzie też szybciej usypiał zbędne procesy w tle, o ile nie wiążą się one z podstawowymi działaniami, jak synchronizacja.

Android 14 DP2 przynosi też kolejne usprawnienia dotyczące powiadomień – użytkownik zyska nad nimi większą kontrolę, będzie mógł je łatwiej odrzucać. Po odblokowaniu urządzenia będzie można odrzucić każde powiadomienie, co obecnie nie zawsze jest możliwe.

W Androidzie 14 wprowadzony został także Credential Manager, nowy interfejs API ułatwiający logowanie do kont i aplikacji – dzięki możliwości pobierania i przechowywania poświadczeń ma być łatwiej i bezpieczniej. System obsłuży też standard logowania bez hasła z wykorzystaniem kluczy dostępu, które działają w różnych systemach operacyjnych i przeglądarkach.

W menu dostępności pojawia się nowa opcja pozwalająca wybrać lampę LED aparatu do sygnalizowania nadchodzących powiadomień. Do podobnego zadania można też wykorzystać ekran, dodatkowo wybierają kolor, w jakim będzie migał.

Zmiany dotyczą także instalacji aplikacji ze sklepu Google Play. Jedna z nowości umożliwi wstrzymanie pobieranie plików APK do momentu zatwierdzenia instalacji, będzie można także łatwiej zarządzać zasadami aktualizacji.

Android 14 zapewni także więcej opcji szczegółowej personalizacji. Użytkownicy będą mogli dokładniej dostosować m.in. jednostki temperatury, pierwszy dzień tygodnia i systemy liczbowe do swoich potrzeb.

W Androidzie 14 DP2 nowością jest także Emoji Lab, czyli nowe narzędzie do tworzenia tapet zgodnych z wybranym stylem interfejsu. Będzie można tworzyć nowe tła z wykorzystaniem emoji, dobierając także własne kolory i dodatkowe wzory. Na razie jednak ta opcja dostępna jest tylko dla telefonów Pixel.

Źródło zdjęć: Google, Sam Mobile

Źródło tekstu: Google, Xda-Developers, Sam Mobile