Android 14 zadebiutuje w maju. Google zapowiada I/O 2023

Sundar Pichai, CEO Google, ogłosił na Twitterze datę tegorocznej konferencji dla deweloperów – Google I/O 2023. Odbędzie się ona 10 maja w Mountain View, będzie ją też można śledzić on-line na stronie https://io.google/2023.

Excited that this year's #GoogleIO will be on May 10, live from Shoreline Amphitheatre in Mountain View and online at https://t.co/sWxfPsVvJi pic.twitter.com/QtNXE6wjl5