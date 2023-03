Masz smartfon Samsung? Zobacz, czy dostaniesz Androida 14 i One UI 6

Google pracuje nad kolejnym wydaniem Androida. Trafi ono między innymi na pokład smartfonów i tabletów Samsung Galaxy, razem z nakładką One UI 6. A kto może liczyć na taką aktualizację? Znamy listę urządzeń.

Samsung jakiś czas temu wydłużył czas dostarczania dużych aktualizacji oprogramowania dla swoich urządzeń z dwóch do trzech lat, a wybranym produktom nawet do czterech lat. Kolejną taką dużą aktualizacją będzie One UI 6 oparty na systemie Android 14. Pierwsze "Galaktyki" powinny dostać update jeszcze w tym roku. Jednocześnie wydłużyła się lista smartfonów i tabletów Galaxy, których użytkownicy na liczyć na to nie mogą.

Zobacz: Masz taki smartfon? Koniecznie wyłącz te dwie funkcje

Zobacz: Samsung Galaxy S23 – test. Najmniejszy jest najlepszy

Android 14 i One UI 6 raczej nie trafią na następujące urządzenia:

Użytkownicy wymienionych wyżej smartfonów i tabletów firmy Samsung muszą się zadowolić Androidem 13 oraz interfejsem One UI 5. Mogą oni za to jeszcze liczyć na aktualizacje zabezpieczeń.

Nowe oprogramowanie powinny otrzymać:

Na Androida 14 i One UI 6 mogą również liczyć użytkownicy przyszłych tegorocznych smartfonów Samsunga, w tym nowych "składaków", które na rynek powinny trafić jeszcze z Androidem 13 i One UI 5.

Zobacz: Android 14 wydany w wersji Developer Preview 2. Oto kolejne nowości

Zobacz: Android 14 zadebiutuje w maju. Google zapowiada I/O 2023

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepoli.pl

Źródło tekstu: 91mobiles.com